Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Pogačar prihodnjo sezono v lovu na Tour, Vuelto in svetovno prvenstvo

Volčji Potok, 18. 10. 2026 14.13 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Novinarska konferenca Tadeja Pogačarja

Svetovno prvenstvo, francoska pentlja in španski krog so osrednji cilji najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja v naslednji sezoni, velik kamen na cesti pa je bil vzrok padca, zaradi katerega je moral slovenski zvezdnik predčasno prekiniti sezono, je povedal Pogačar.

Tadej Pogačar je na novinarski konferenci v sklopu zaključka dobrodelne akcije Never give up, always give back (Nikoli ne odnehaj in vedno vračaj), ki jo je na golf igrišču Arboretum organiziral podjetnik in lastnik igrišča Joc Pečečnik, razkril načrte za naslednjo tekmovalno sezono.

Pogačar je med drugim povedal, da je za svojo fundacijo, ki pomaga posameznikom s hudimi boleznimi ter mladim in družinam v težkih življenjskih okoliščinah, najbolj dejavno leto. Humanitarna sredstva, natančno 118.000 evrov, je namenil tudi sokrajanom v Komendi, ki jih je letos prizadelo hudo neurje. Od akcije Never give up, always give back si obeta lep izkupiček.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Luka Kotnik

Na voljo je prek 20 predmetov, med njimi je omejena izdaja kolesa Colnago V4Rs s podpisom Pogačarja, njegova čelada, čevlji in tri kolesarska oblačila. Prav tako bodo na voljo podpisane boksarske rokavice Mika Tysona, hokejska palica Anžeta Kopitarja, vratarska rokavica in dres Jana Oblaka, smučarski kombinezon Tine Maze, košarkarska žoga Gorana Dragića, dirkaški vizir in ščitnika za koleni Marca Marqueza ter smučki Domna Prevca.

Pogačar razkril vzrok za padec na Dirki po Španiji

Zmagovalec Dirke po Franciji je na novinarski konferenci dokončno razrešil vprašanje okoli predmeta, ki je bil kriv za njegov padec na Dirki po Španiji konec avgusta. V javnosti so se pojavile različne trditve, od kamna do bliskavice fotografskega aparata, baterije TV-kamere oziroma kamere, ki jo nekateri kolesarji nosijo na čeladah. "Bil je velik kamen, vse ostalo so lažne novice," je potrdil Pogačar.

Preberi še 'V nekem trenutku so me 'zasrbele' noge, a ni bilo realno, da bi nastopil'

Slovenski zvezdnik je povedal, da je bil padec hud in posledice boleče. Poleg zloma in izpaha leve ključnice ter zloma vratnega vretenca je zdravnike skrbel tudi pretres možganov. "Pet tednov nisem sedel na kolesu. Ko se je rama vnesla, sem začel na sobnem kolesu vaditi in hitro me je zamikalo, da bi nastopil na evropskem prvenstvu v Sloveniji, vendar me je strah pred vnovičnim padcem odvrnil od tega. Zdaj redno treniram že en teden, kar je v primerjavi s prejšnjimi leti en mesec prej," je dejal Pogačar.

Tadej Pogačar bo tudi v prihodnji sezoni naskakoval Vuelto.
Tadej Pogačar bo tudi v prihodnji sezoni naskakoval Vuelto.
FOTO: Profimedia

Prihodnjo sezono v lovu na Tour, Vuelto in svetovno prvenstvo

"Moji glavni cilji v letu 2027 so svetovno prvenstvo, Tour in Vuelta, ki mi letos ni bila namenjena, želim pa jo odkljukati," je dodal 28-letni Pogačar, ki je letos petič v karieri dobil Dirko po Franciji.

Ob tem je osvojil dirko Strade Bianche ter prvič Milano–San Remo. Temu je dodal še zmago po Flandriji, preizkušnjo Liege–Bastogne–Liege ter dirki po Romandiji in Švici. Zbiranje sredstev za akcijo je potekalo na seriji golf turnirjev v Resortu Arboretum. Sredstva si bodo razdelile štiri organizacije: Fundacija Tadeja Pogačarja, Ustanova Rdeča žoga, Tina Maze Ski Academy in Fan club Domna Prevca.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
tadej pogačar

Richard Carapaz podpisal dvoletno pogodbo z NSN Cycling

24ur.com Slovenija je kolesarska velesila in kaj še ostane 'velikim'
24ur.com Kaj slovenske kolesarje na olimpijskih igrah čaka brez Tadeja Pogačarja?
24ur.com Slovenski junaki na Giro d'Italia in legendarne etape, ki so zaznamovale kolesarstvo
24ur.com Hud padec Pogačarja, ki je okrvavljen končal z Vuelto
24ur.com 'Če bi tekmoval Tadej Pogačar, bi bile slovenske možnosti precej večje'
24ur.com Belgijcu gre prevlada Pogačarja v nos: Ne sme pozabiti na ponižnost
24ur.com Pogačar zrežiral novo zgodovinsko sezono za slovensko kolesarstvo
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
To, kar jeste v zadnjih mesecih nosečnosti, je pomembnejše, kot si mislite
To, kar jeste v zadnjih mesecih nosečnosti, je pomembnejše, kot si mislite
Pri osmih letih je pela pijanim gostom, doma pa doživljala nasilje
Pri osmih letih je pela pijanim gostom, doma pa doživljala nasilje
zadovoljna
Portal
Dežni plašč, ki je pritegnil pozornost v centru Ljubljane
Tedenski horoskop: Ribe iščejo navdih, škorpijoni morajo zaupati intuiciji
Tedenski horoskop: Ribe iščejo navdih, škorpijoni morajo zaupati intuiciji
Dnevni horoskop: Tehtnice si želijo bližine, strelci hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Tehtnice si želijo bližine, strelci hrepenijo po spremembi
Zakaj po 50. letu spite slabše kot nekoč? Odgovor skriva več kot le staranje
Zakaj po 50. letu spite slabše kot nekoč? Odgovor skriva več kot le staranje
vizita
Portal
Zakaj se po obilnem obroku začnemo potiti?
Neobičajno kopičenje bakra v telesu je lahko znak dedne bolezni
Neobičajno kopičenje bakra v telesu je lahko znak dedne bolezni
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Vas zebe, čeprav je v stanovanju toplo? Kaj vam lahko sporoča telo
Vas zebe, čeprav je v stanovanju toplo? Kaj vam lahko sporoča telo
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Najboljše in najslabše meso: katero je zdravo in katero škodljivo?
Star je 77 let, a tega slovitega govora ni pozabil niti po treh desetletjih
Star je 77 let, a tega slovitega govora ni pozabil niti po treh desetletjih
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Arheološka senzacija: 4700 let stara ladja odkrita ob obali Turčije
Arheološka senzacija: 4700 let stara ladja odkrita ob obali Turčije
dominvrt
Portal
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Po napornem dnevu si zaslužite takšno spalnico
Po napornem dnevu si zaslužite takšno spalnico
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
okusno
Portal
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
voyo
Portal
Survivor: Avstralija
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022