Pogačar prihodnjo sezono v lovu na Tour, Vuelto in svetovno prvenstvo

Tadej Pogačar je na novinarski konferenci v sklopu zaključka dobrodelne akcije Never give up, always give back (Nikoli ne odnehaj in vedno vračaj), ki jo je na golf igrišču Arboretum organiziral podjetnik in lastnik igrišča Joc Pečečnik, razkril načrte za naslednjo tekmovalno sezono. Pogačar je med drugim povedal, da je za svojo fundacijo, ki pomaga posameznikom s hudimi boleznimi ter mladim in družinam v težkih življenjskih okoliščinah, najbolj dejavno leto. Humanitarna sredstva, natančno 118.000 evrov, je namenil tudi sokrajanom v Komendi, ki jih je letos prizadelo hudo neurje. Od akcije Never give up, always give back si obeta lep izkupiček.

Tadej Pogačar FOTO: Luka Kotnik

Na voljo je prek 20 predmetov, med njimi je omejena izdaja kolesa Colnago V4Rs s podpisom Pogačarja, njegova čelada, čevlji in tri kolesarska oblačila. Prav tako bodo na voljo podpisane boksarske rokavice Mika Tysona, hokejska palica Anžeta Kopitarja, vratarska rokavica in dres Jana Oblaka, smučarski kombinezon Tine Maze, košarkarska žoga Gorana Dragića, dirkaški vizir in ščitnika za koleni Marca Marqueza ter smučki Domna Prevca.

Pogačar razkril vzrok za padec na Dirki po Španiji

Zmagovalec Dirke po Franciji je na novinarski konferenci dokončno razrešil vprašanje okoli predmeta, ki je bil kriv za njegov padec na Dirki po Španiji konec avgusta. V javnosti so se pojavile različne trditve, od kamna do bliskavice fotografskega aparata, baterije TV-kamere oziroma kamere, ki jo nekateri kolesarji nosijo na čeladah. "Bil je velik kamen, vse ostalo so lažne novice," je potrdil Pogačar.

Slovenski zvezdnik je povedal, da je bil padec hud in posledice boleče. Poleg zloma in izpaha leve ključnice ter zloma vratnega vretenca je zdravnike skrbel tudi pretres možganov. "Pet tednov nisem sedel na kolesu. Ko se je rama vnesla, sem začel na sobnem kolesu vaditi in hitro me je zamikalo, da bi nastopil na evropskem prvenstvu v Sloveniji, vendar me je strah pred vnovičnim padcem odvrnil od tega. Zdaj redno treniram že en teden, kar je v primerjavi s prejšnjimi leti en mesec prej," je dejal Pogačar.

Tadej Pogačar bo tudi v prihodnji sezoni naskakoval Vuelto. FOTO: Profimedia

Prihodnjo sezono v lovu na Tour, Vuelto in svetovno prvenstvo