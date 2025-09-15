Pohvale za Pogačarja: 'Ni le svetovni prvak, ampak tudi najboljši človek na svetu'

Tadej Pogačar je na dirki svetovne serije za veliko nagrado Montreala še enkrat znova pokazal zakaj je toliko priljubljen med moštvenimi kolegi. Skupaj z Brandonom McNultyjem sta najprej neusmiljeno premagala konkurenco, nato pa je slovenski as in najboljši kolesar na svetu zmago prepustil hvaležnemu Američanu.

Brandon McNulty, ki je zabeležil 19. profesionalno zmago, je napadel 36 kilometrov pred ciljem. Slovenski šampion ni takoj odgovoril na napad moštvenega kolega, kot sta storila ameriški prvak Quinn Simmons in malo pozneje še Francoz Louis Barre, a je bila to le taktična poteza. Ko so se omenjeni trije oddaljili, je tudi sam pospešil, na vzponu mu nihče ni mogel slediti, ekspresno pa je prišel do vodilnih treh. Nato je nekaj kilometrov skupino vlekel McNulty, dobrih 23 kilometrov pred ciljem pa je napadel Tadej Pogačar. Slediti mu ni mogel nihče, prikolesaril si je že veliko prednost, toda nato ni ponovil lanske samostojne vožnje, ampak je počakal moštvenega kolega, ki se je medtem rešil Simmonsa in Barreja.

Brandon McNulty in Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

V zadnjih kilometrih sta se Američan in Slovenec vozila skupaj, na ciljni ravnini pa se nista udarila v sprintu, ampak sta se objela. Pred ciljno črto je Pogačar prijatelja spustil naprej in z roko pokazal na zmagovalca. "Videl sem, da so bili on in celotno moštvo izjemno močni. Potem sem rekel Brandonu, da lahko napade, če želi. Na vrhu vzpona sem se mu pridružil. Vozila sva skupaj, ko sva videla, da sva ostala sama, sva se spogledala in zelo hitro sva vedela čigava bo zmaga," je potek dogodkov pred koncem dirke opisal prvi kolesar sveta Pogačar. To je bila že 85. zmaga moštva UAE v tej sezoni. "Za moštvom je zelo uspešna sezona. Vsi so zelo trdo delali in skoraj vsi imajo vsaj eno zmago. Vsi smo se zelo trudili in ponosni smo, da smo nabrali toliko zmag," je bil z dosedanjim potekom sezone zadovoljen Pogačar.