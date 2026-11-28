Tadej Pogačar je moral letošnjo sezono po hudem padcu na španski Vuelti predčasno končati, kljub temu pa je do takrat nanizal vrsto izjemnih dosežkov oziroma kar 22 zmag.

Med njimi izstopajo peto slavje na dirki po Franciji ter zmage na spomenikih Milano - Sanremo, po Flandriji in v Liegeu. Drugi je bil na eni najtežjih preizkušenj v koledarju na dirki Pariz - Roubaixu, dobil pa je še Strade Bianche in obe švicarski etapni dirki. Tudi na Vuelti je bil na dobri poti so skupne zmage, a ga je zaustavil padec v osmi etapi.

Slovenski as se je tako s četrtim priznanjem izenačil s Špancem Albertom Contadorjem z največ prijetimi zlatimi kolesi. Pogačar je še tretjič zaporedoma osvojil tudi pokal Eddya Merckxa za najboljšega kolesarja na enodnevnih klasikah.