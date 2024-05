Tadej Pogačar in druščina danes v boj tudi z makadamskimi cestami

Kolesarje na dirki po Italiji danes čaka razgibana šesta etapa, dolga 180 km, med krajema Viareggio in Rapolano Terme. Na poti do cilja bodo tudi trije makadamski odseki v slogu dirke Strade Bianche, kar bi lahko ustrezalo tudi slovenskemu asu in vodilnemu na Giru Tadeju Pogačarju, ki je letošnjo izvedbo te dirke v uvodu sezone tudi dobil.