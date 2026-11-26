Dvoma o tem, komu bo pripadla nagrada za najboljšega kolesarja leta, ni bilo. Še sedmič zapovrstjo je to postal Tadej Pogačar, za katerim je bila tudi do padca konec avgusta na dirki po Španiji sijajna sezona z 22 zmagami.
Med njimi izstopajo peto slavje na dirki po Franciji ter zmage na spomenikih Milano-Sanremo, po Flandriji in v Liegeu. Drugi je bil na eni najtežjih preizkušenj v koledarju na Pariz-Roubaixu, dobil pa je še Strade Bianche in obe švicarski etapni dirki. Tudi na Vuelti je bil na dobri poti, da odnese skupno zmago, a ga je ustavil padec v osmi etapi, po kateri je moral zaradi več zlomov predčasno končati sezono.
"En lepših in boljših spominov s kolesarskega vidika je dirka Milano-Sanremo. Predvsem način, na katerega smo zmagali. Verjetno se na to dirko naslednje leto ne bom vrnil, ali pač? V vsakem primeru je to ena velika kljukica. In tudi dirka po Franciji ter sodelovanje z Isaacom del Torom. Ekipa je bila vrhunska, res sem užival, na koncu tudi z rumeno majico v Parizu, kar je najbolj pomembno," je dva spomina na minulo sezono v videoposnetku izpostavil Pogačar.
"Imel sem srečo, da sem jo kar dobro odnesel na Vuelti in da je bilo proti koncu sezone, ko sem glavne cilje že odkljukal. Bilo se je težko sestaviti, a z veliko pomočjo ekipe, Urške (Žigart), prijateljev in družine sem se pobral in zdaj športamo na polno," je dodal najboljši kolesar v Sloveniji in na svetu. Tretjič je kolesarka leta v Sloveniji postala Urška Žigart, čeprav je bila zaradi poškodb dlje časa odsotna. Kljub temu je na dirkah po Španiji in Italiji končala med deseterico v skupnem seštevku in sezono končala kot 56. kolesarka sveta. Tudi Žigart se prireditve zaradi drugih obveznosti ni udeležila.
"Sama pri sebi vem, kaj si želim, kaj lahko dosežem. Ekipa me pri tem podpira in mislim, da vse to skupaj potem pripelje do dobrih rezultatov. Upam, da naslednje leto uspehe še nadgradim in da posežem po kakšnem zmagovalnem odru, kakorkoli to že bo, ali bo to na etapi ali v generalni razvrstitvi ali pa mogoče s kakšno posebno majico," si je za leto 2027 v videoposnetku zaželela Žigart.
Parakolesar leta je postal Anej Doplihar, evropski prvak s cestne dirke in podprvak v kronometru v italijanskem Maniagu. Najboljša mlada kolesarja sta postala Gal Stare, ki se je izkazal s šestim mestom na svetovnem prvenstvu, ter Nežka Libnik, ki je med mladinkami v svetovnem pokalu in na SP kraljevala v disciplini enduro.
Priznanje za posebne dosežke je prejel Primož Roglič za naslov evropskega prvaka v vožnji na čas v Šenčurju ter drugo mesto na dirki po Španiji, čeprav je imel v pripravah nanjo nesrečo in zato izpustil velik del piljenja forme. Tudi mladi Jakob Omrzel je na španskih cestah pokazal razkošen potencial. Dobil je 12. etapo iz bega ter premierno tritedensko preizkušnjo končal na sedmem mestu ter drugem v razvrstitvi mladih kolesarjev.
Priznanje so za svoje dosežke prejeli tudi gorski kolesarji, med njimi Jakob Klemenčič (eliminator), Matic Kranjec Žagar (eliminator) in Ažbe Kalinšek (spust). Priznanje ob koncu športne poti sta prejela cestni kolesar in državni prvak v številnih disciplinah Luka Mezgec ter gorska kolesarka v krosu Tanja Žakelj. Za življenjsko delo sta bila odlikovana Slavko Matko (KD Papež-Podgorje) in Jože Kenk (Mountain bike klub Črni Vrh). Najboljši amaterski kolesar pa je postal Andrej Žavbi.
Ob podelitvi priznanj najboljšim ter za posebne dosežke so v Volčjem potoku s 14-minutnim posnetkom obudili tudi spomin na oktobrsko EP v Ljubljani in Šenčurju, doslej največji kolesarski dogodek na sončni strani Alp. Pred tem sta okoli 200 gostov nagovorila predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.
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