Kjerkoli na startu se pojavi Tadej Pogačar, sodi v najožji krog favoritov za zmago. To pritrjujejo kolesarski strokovnjaki, navijači in vsi Tadejevi tekmeci. Kljub temu prvi mož svetovnega kolesarstva, ki se lahko pohvali tudi z dvema osvojenima dirkama po Franciji, ostaja skromen in spoštljiv do tekmecev. Najpomembnejše pa je, da tudi v najzahtevnejših trenutkih ohranja mirne živce in ostaja osredotočen na zastavljeni cilj.