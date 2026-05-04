Kolesarstvo

Tadej Pogačar? Najboljši med najboljšimi!

04. 05. 2026 11.38 pred 37 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Matic Flajšman
Tadej Pogačar

Prepoznaven glas podkasta The Move, 17-kratni udeleženec Dirke po Franciji, danes šef kolesarske ekipe Modern Adventure, to je Goeroge Hincepie, ki je vesel, da se je novega kolesarskega projekta v življenju lotil prav v eri navduševanja Tadeja Pogačarja.

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar (Združeni arabski Emirati) je tudi na dirki Po Romandiji potrdil kolesarsko izjemnost, vsestranskost, drugačnost od konkurence. Nekaj, kar prinaša uspeh, kjerkoli se pojavi na startu. Je obenem nočna mora za tekmece, ki so ga v letošnji sezoni premagali natančno enkrat, na spomeniku Pariz – Roubaix, kjer je po ciljnem sprintu na Velodromu zmagal Wout van Aert. Pri Pogačarju je ostala bolečina, ki pritiče v njegovih mislih neuspehu, saj ga, kot športnega šampiona zanimajo zmage. In teh se nikoli ne nasiti.

Tadej Pogačar in Paul Seixas - kolesarski dvoboji rezervirani za Dirko po Francijo.
FOTO: Profimedia

A bolečina je bila poceljena že na naslednji spomeniški preizkušnji, dirki Liege – Bastogne – Liege, od koder je odpotoval v Švico, da bi navduševal na dirki Po Romandiji, posledično reševal načet ugled te kultne preizkušnje, prve enotedenske za priljubljenega Pogija v sezoni. In to mu je uspelo. V šestih tekmovalnih dneh je dosegel 4 etapne zmage, skupno je že pri številki 117, pri 27 letih zagotovo na cestah še ni rekel zadnje. Tudi izzivov mu ne manjka. In, kot se je izrazil njegov agent Alex Carrera v nedavnem intervjuju za švicarski Le Matin Dimenche: "Razlika med Tadejem in njegovimi tekmeci je v zmagovalni miselnosti!"

Nekaj kar skušajo posnemati mnogi, a uspe redkim. Kot tudi proces prilagajanja nepričakovanim okoliščinam, v obdobju spomladanskih klasik denimo spremembe v sestavi ekipe, saj sta Jhonatan Narvaez in Tim Wellens celila poškodbi, posledično nista bila sposobna priskočiti na pomoč slovenskemu kolesarskemu zvezdniku.

Najboljši med najboljšimi

V posebnem pogovoru za POP TV se je fenomena Pogačarja dotaknil tudi nekdanji ameriški kolesar, 17-kratni udeleženec Dirke po Franciji George Hincepie, danes šef ekipe Modern Adventure, ki je vesel takšnega kolesarja v karavani. Saj drugim kaže pot, jih motivira, da bi bili vsak dan boljši in uspešnejši. "On je najboljši med najboljšimi," je pogovor na temo slovenskega šampiona začel Hincepie in nadaljeval: "Rekel bi najboljši kolesar vseh časov!"

George Hincepie, nekdanji kolesar, danes šef ekipe Modern Adventure.
FOTO: Marko Rebolj

Več o tem, kaj je povedal pa v športnem delu oddaje 24ur. V pogovoru se je dotaknil tudi možnosti strateškega sodelovanja z enim od slovenskih klubov, saj verjame, da ravno Slovenija predstavlja okolje, kjer bi lahko talenti še bolj razvijali svoj potenical.

KOMENTARJI1

speedracer
04. 05. 2026 12.19
King.....
