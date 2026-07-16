V lovu na peto rumeno majico mu pomaga tudi Novak Đoković

Tadej Pogačar še zdaleč ni prvi, ki bi mu žvižgali navijači ob cesti, zato si tega ne jemlje k srcu. FOTO: Profimedia

Tudi Chris Froome se je moral soočiti s sovražnostjo ob cesti, zdaj pa se z žvižgi na dirki po Franciji nenadoma sooča tudi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Medtem ko je slovenski svetovni prvak prej navduševal kolesarske navdušence s svojim spektakularnim slogom vožnje in sproščenim vedenjem, njegova izjemna prevlada zdaj očitno moti nekatere gledalce ob cesti. Opaziti je bilo celo transparente z napisom "Mafija UAE". Pogačar je to novo izkušnjo sprejel povsem mirno. "Vedno pomislim na tenis, na Novaka Đokovića in njegovo mentalno trdnost. V tem pogledu je imel eno najtežjih karier in je moral prenašati veliko zaničevanja, včasih brez očitnega razloga, čeprav je eden največjih vseh časov. Ko mi torej kdo žvižga, pomislim na Novaka Đokovića in v njem iščem navdih," je razkril Pogačar.đ

Argumentov, da je Pogačar najboljši kolesar vseh časov, je iz dneva v dan več. FOTO: Profimedia

Kolesarski svet takšne dominacije ne pomni

V zadnjih letih Pogačar v kolesarstvu dominira na način, kot je to pred njim verjetno počel le Belgijec Eddy Merckx. Štiri skupne zmage na Touru, 24 etapnih zmag, dva naslova svetovnega prvaka, izjemen talent pa tekmecem ne pušča veliko možnosti niti na enodnevnih klasikah. Zdi se, da bo zmagovalec letošnje francoske pentlje znan, še preden se bodo sploh začele glavne alpske etape. Nazadnje je na dirki po Franciji v podobni meri dominiral Froome s štirimi zmagami v petih letih. Armstrongu so medtem zaradi dopinga naknadno odvzeli sedem zaporednih zmag. Oba kolesarja sta se prav tako soočala z neprijetnimi odzivi gledalcev ob progi.

Jonas Vingegaard žvižgov ob cesti ne razume. FOTO: Profimedia

Tudi Vingegaard v bran Pogačarju

Žvižge Pogačarju je obsodil tudi njegov prvi tekmec na Touru, Danec Jonas Vingegaard, ki meni, da na športnih prireditvah za takšno vedenje ni prostora. "Tudi jaz sem slišal žvižge in menim, da to v športu ne bi smelo biti sprejemljivo. Lahko se zgodi, da ga ljudje ne podpirajo, a naj ga vsaj ne izžvižgajo. Zakaj bi sploh prišli na športni dogodek, če je edini namen izžvižgati nekoga?" se je spraševal danski zvezdnik. Dodal je, da bi morali tovrstni navijači raje navijati za svoje favorite: "Navijajte za športnike in uživajte v dirki. Ali pa ostanite doma."