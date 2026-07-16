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Kolesarstvo

V lovu na peto rumeno majico mu pomaga tudi Novak Đoković

Nevers, 16. 07. 2026 08.44 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Slovenski as Tadej Pogačar že leta kraljuje v kolesarstvu. Tega pa ne cenijo vsi navijači ob cesti. Svetovni prvak žvižge, ki so se pojavili med dirko po Franciji, sprejema mirno in brez razburjanja. Kot pravi 27-letni zvezdnik, navdih črpa pri srbskem teniškem zvezdniku Novaku Đokoviću.

Tadej Pogačar še zdaleč ni prvi, ki bi mu žvižgali navijači ob cesti, zato si tega ne jemlje k srcu.
Tadej Pogačar še zdaleč ni prvi, ki bi mu žvižgali navijači ob cesti, zato si tega ne jemlje k srcu.
FOTO: Profimedia

Tudi Chris Froome se je moral soočiti s sovražnostjo ob cesti, zdaj pa se z žvižgi na dirki po Franciji nenadoma sooča tudi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar.

Medtem ko je slovenski svetovni prvak prej navduševal kolesarske navdušence s svojim spektakularnim slogom vožnje in sproščenim vedenjem, njegova izjemna prevlada zdaj očitno moti nekatere gledalce ob cesti. Opaziti je bilo celo transparente z napisom "Mafija UAE".

Pogačar je to novo izkušnjo sprejel povsem mirno. "Vedno pomislim na tenis, na Novaka Đokovića in njegovo mentalno trdnost. V tem pogledu je imel eno najtežjih karier in je moral prenašati veliko zaničevanja, včasih brez očitnega razloga, čeprav je eden največjih vseh časov. Ko mi torej kdo žvižga, pomislim na Novaka Đokovića in v njem iščem navdih," je razkril Pogačar.đ

Argumentov, da je Pogačar najboljši kolesar vseh časov, je iz dneva v dan več.
Argumentov, da je Pogačar najboljši kolesar vseh časov, je iz dneva v dan več.
FOTO: Profimedia

Kolesarski svet takšne dominacije ne pomni

V zadnjih letih Pogačar v kolesarstvu dominira na način, kot je to pred njim verjetno počel le Belgijec Eddy Merckx. Štiri skupne zmage na Touru, 24 etapnih zmag, dva naslova svetovnega prvaka, izjemen talent pa tekmecem ne pušča veliko možnosti niti na enodnevnih klasikah.

Zdi se, da bo zmagovalec letošnje francoske pentlje znan, še preden se bodo sploh začele glavne alpske etape. Nazadnje je na dirki po Franciji v podobni meri dominiral Froome s štirimi zmagami v petih letih. Armstrongu so medtem zaradi dopinga naknadno odvzeli sedem zaporednih zmag. Oba kolesarja sta se prav tako soočala z neprijetnimi odzivi gledalcev ob progi.

Jonas Vingegaard žvižgov ob cesti ne razume.
Jonas Vingegaard žvižgov ob cesti ne razume.
FOTO: Profimedia

Tudi Vingegaard v bran Pogačarju

Žvižge Pogačarju je obsodil tudi njegov prvi tekmec na Touru, Danec Jonas Vingegaard, ki meni, da na športnih prireditvah za takšno vedenje ni prostora.

"Tudi jaz sem slišal žvižge in menim, da to v športu ne bi smelo biti sprejemljivo. Lahko se zgodi, da ga ljudje ne podpirajo, a naj ga vsaj ne izžvižgajo. Zakaj bi sploh prišli na športni dogodek, če je edini namen izžvižgati nekoga?" se je spraševal danski zvezdnik.

Dodal je, da bi morali tovrstni navijači raje navijati za svoje favorite: "Navijajte za športnike in uživajte v dirki. Ali pa ostanite doma."

Preberi še Pogačar pustil jasno sporočilo: Žvižgi mi zgolj vlijejo še več moči

Tudi nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel, že zmagovalec ene etape na letošnjem Touru, je moral v preteklosti prenašati sovražnost, zlasti med dirkami v ciklokrosu v Belgiji. Nekateri navijači težko sprejmejo, da Nizozemec dominira v disciplini, ki velja za belgijsko trdnjavo. Van der Poela so celo obmetavali s pivom ali urinom.

Vendar pa so Pogačarjevi podporniki ob cesti še vedno v veliki večini v primerjavi z njegovimi nasprotniki. "Po mojem 99 odstotkov ljudi navija za vse. Kolesarski navdušenci so najboljši v celotnem športu," pravi direktor Toura Christian Prudhomme.

"Če kdo žvižga meni ali komu drugemu, pravzaprav žvižga celotni karavani, saj v resnici ne moreš natančno vedeti, komu so žvižgi namenjeni. Navsezadnje vozijo kolesarji mimo vsi skupaj," je še menil Prudhomme.

kolesarstvo tadej pogačar novak đoković

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KOMENTARJI4

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franc1972slo
16. 07. 2026 09.39
Tisto kar trdim že več let, zdaj počasi prihaja na plan. In v naslednjih 3-5 letih se bo še marsikaj razkrilo.
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-2
0 2
Šestka6
16. 07. 2026 10.13
Res se ti da. Zanima me kje imaš prijateljico petko? A je obupala ali pa to bil samo en od mnogih tvojih blokiranih profilov.
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0 0
bojst
16. 07. 2026 09.17
No tule pa kapo dol Vinogradu, sem ga imel za drugačnega. Čeprav ve, da je Pogi boljši od njega, ga očitno ne sovraži. Sicer pa imamo tudi pri nas v SLO veliko ljudi, ki sovražijo Pogija. Človek kar ne more verjeti, da Slovenci ne navijajo za Slovenca in to najboljšega vseh časov
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+3
4 1
kryptix
16. 07. 2026 09.07
Tudi Roglič pravi da je pošteno izgubil leta 2020
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+2
3 1
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