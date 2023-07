Pogačar samozavestno v drugi dan. Vingegaard: 4 sekunde ne bodo odločilne

Etapa se je pričakovano začela z napadi ubežnikov, nekoliko nepričakovano pa je uspel že prvi beg peterice. Vseeno pa je hitrost glavnine v ozadju vseskozi naraščala, predvsem v zadnji tretjini etape. Ubežniki posledično niso imeli nikakršnih možnost za uspeh.

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta čakala vse do zadnjega vzpona na Pike (2 km/10 %), slovenski as pa se ni mogel znebiti Vingegaarda. Ker Danec nato ni sodeloval v narekovanju ritma, sta v ospredje pobegnila Simon in Adam Yates in obračunala za etapno zmago.

"Svojemu moštvu se moram zahvaliti, ker so mi cel čas pomagali. Vesel sem, da sem v cilj prispel varno, saj je v ozadju prišlo do padca. Seveda smo danes želeli zmagati, ampak ne moreš vsak dan zmagati. Tadej je pobegnil za štiri sekunde, ampak Tour verjetno ne bo odločen zaradi teh štirih sekund," je po prvi etapi bil sproščen Vingegaard.