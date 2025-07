'Dober človek in vodja je, ne zgolj šampion. Vse ima pod nadzorom'

Španski kolesar David de la Cruz, ki je bil pred leti moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri moštvu UAE, se je v pogovoru s španskim časnikom Marca nedavno spomnil anekdote iz leta 2020, ki odlično opisuje Slovenca. "Na Touru leta 2020, njegovem prvem, smo na eni od etap razočarali kot ekipa. Nismo mu sledili tako, kot si je zaslužil, in on je izgubil minuto in pol v primerjavi s favoriti. Na večerji tisti dan smo bili vsi razočarani. Nenadoma je prišel Tadej, videl naše obraze in nas vprašal, če je kdo umrl. Dejal nam je, naj ostanemo mirni, ker bo on naslednji dan napadel in nadoknadil izgubljeni čas. To mu je tudi uspelo," se spomni de la Cruz. Pozneje je Pogačar presenetil Primoža Rogliča, ostale tekmece in celoten kolesarski svet ter osvojil dirko. De la Cruz se je že takrat zavedal, da je Pogačar drugačen od drugih kolesarjev.