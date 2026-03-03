Naslovnica
Kolesarstvo

Tadej Pogačar znova nominiran za veliko športno nagrado

Madrid, 03. 03. 2026 10.33 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Akademija za mednarodne športne nagrade Laureus je na svoji spletni strani objavila nominirance, med katerimi je v moški konkurenci tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Slovesna podelitev bo 20. aprila v Madridu.

Poleg Tadeja Pogačarja se za najboljšega športnika potegujejo še španski teniški igralec Carlos Alcaraz, francoski nogometaš Ousmane Dembele, ki je že dobil tudi zlato žogo, švedski atlet Mondo Duplantis, ki je za svoje podvige v skoku s palico dobil nagrado lani, in španski motociklist Marc Marquez.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Za naziv najboljše športnice so v igri Aitana Bonmati, nogometna reprezentantka Španije, ki je kot prva dobila tri zlate žoge ter je Laureus osvojila leta 2024, atletinja iz ZDA Melissa Jefferson-Wooden, šele druga trikratna svetovna prvakinja na enem prvenstvu na 100, 200 in 4x100 m, ter njena reprezentančna atletska kolegica Sydney McLaughlin-Levrone. Naslov lahko osvojijo še kenijska atletinja Faith Kipyegon, plavalka iz ZDA Katie Ledecky in beloruska teniška igralka Arina Sabalenka.

Za ekipo leta bi bili lahko razglašeni košarkarji moštva lige NBA Oklahoma City Thunder, francoski nogometni klub Paris Saint-Germain, ki je leta 2025 osvojil ligo prvakov, ženska ekipa kriketa iz Indije, angleška ženska nogometna reprezentanca, ekipa McLarna iz formule ena ter evropska ekipa v golfu, zmagovalka Ryderjevega pokala.

Podelili bodo nazive še v številnih drugih kategorijah, kot so vrnitev leta, največji preboj leta ter nagrada za najboljšega športnika invalida leta.

tadej pogačar Laureus

Krokodil1922
03. 03. 2026 15.20
Tudi duplantis ne.
dule100
03. 03. 2026 14.21
Dembele pač ne paše v tole družbo!
