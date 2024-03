Pogačar se je opravičeval kolegom iz ekipe: Nisem želel zmagati etape

Pogačar je bil v Kataloniji razred zase. V prvi etapi je bil drugi, potem ko mu je v zaključku ušel in za las pred njim končal Avstralec Nick Schultz (Israel-Premier Tech). V gorski drugi in tretji etapi je slovenski as po samostojnih napadih zanesljivo slavil. Po dveh etapah za sprinterje je nato v sobotni šesti etapi Pogačar znova pokazal svojo moč in si nabral dodatno minuto naskoka pred zasledovalci, zadnjo etapo pa je po šestih prečkanjih Montjuica (2,5 km/4.8 %) v Barceloni sklenil z novo etapno zmago.

"Vesel sem zmage, ampak to ni bil naš načrt. Sprva smo želeli boj za zmago omogočiti Solerju. Odločil se je, da bo napadel v prvem krogu okoli Montjuica in opravil super delo, dokler ga niso ujeli. Sam sem v ozadju sledil ostalim in pokrival napade," je v izjavi za organizatorje dirke dejal slovenski as. "Ostal sem v ospredju, v zadnjem krogu pa je Almeida narekoval močan ritem na Montjuic. Ostala je majhna skupina, Almeida pa je po spustu na delu navkreber naredil manjšo razliko in skoraj sam prišel do cilja. Želel bi si, da bi on zmagal. Vseeno pa sem vesel, da sem lahko namesto njega zmagal jaz," je še dodal Pogačar.