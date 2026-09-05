'Tadej se po padcu še bolj zaveda, da je ekipa UAE kot družina'

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Tadej Pogačar preživlja enega najtežjih obdobij svoje veličastne kariere. Poškodbe, ki jih je utrpel po padcu na osmi etapi Dirke po Španiji, so Slovencu že odnesle aktualno sezono. Nekaj časa je s svojim varovancem preživel tudi Pogačarjev agent Alex Carera, ki je za 24UR ekskluzivno spregovoril z našim novinarjem Maticom Flajšmanom. "Ekipa UAE je zanj kot družina. So del njegove družine," je ob novici, da je Pogačar sodelovanje z ekipo UAE podaljšal do leta 2032, povedal Carera. Obenem je poudaril, da 27-letnik nikoli ni imel dvomov o vnovičnem podpisu pogodbe in da mu je nedavna nesreča še utrdila občutek povezanosti znotraj moštva.

Več o ekskluzivni izjavi Italijana boste lahko slišali v športnem delu informativne 24UR.

"Včeraj pa sem bil na kosilu z njim in mi je še enkrat potrdil, da je naša odločitev o podaljšanju pogodbe pravilna. Zakaj? Ker je tudi sam ob nesreči začutil, da je ekipa UAE zanj kot družina. So del njegove družine. Mauro Giannetti je z njim ostal tri dni v bolnišnici v Barceloni. Obiskal ga je tudi gospod Matar. In to kaže, da je človeška plat pomembnejša od denarja, saj prave ljudi okoli sebe prepoznaš takrat, ko stvari ne gredo dobro, ne pa takrat, ko si osvojil 5 zmag na Tour de France, dve svetovni prvenstvi in 13 spomenikov. Veš, da ko zmagaš, ti vsi ostanejo ob strani, ko zmagaš, ljudi ne rabiš, toda ko se ti zgodi nesreča, ko si v težkem položaju, je to res pomembno," je povedal Italijan.

Tadej Pogačar FOTO: X