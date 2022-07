Skrbi Tadeja Pogačarja: Virus ni tekmec, lahko pa vpliva in uniči Tour

Pred startom osme etape je namreč prišla novica, da se je zaradi okužbe moral posloviti Geoffrey Bouchard (AG2R Citröen), podobno je bilo tudi z Giannijem Mosconom (Astana Qazaqstan), nato pa je moral v izolacijo tudi Pogačarjev pomočnik Vegard Stake Laengen. V moštvu UAE Emirates jih sedaj bolj skrbi, ali bo imel slovenski kolesar dovolj ekipne podpore in pomoči, saj je do konca Toura še precej kilometrov.

Slovenec je na vprašanje, ali bi lahko bil koronavirus njegov najhujši tekmec, dejal, da četudi bi lahko covid-19 uničil njegov nastop na Touru, se njegovi športni tekmeci v boju za rumeno majico niso spremenili. "Covid-19 ni tekmec, je samo virus, ki lahko vpliva na stvari in lahko uniči Tour," je na kratki novinarski konferenci povedal Pogačar, "vendar so pravi tekmeci iz drugih ekip, kot so Jumbo, Ineos in druge ekipe," so njegove besede prenesli pri portalu Cycling News.

Pogačar je vseeno priznal, da je bila izguba Laengena kar neprijetna: "Bil je pomemben človek za ekipo. Bil je res močan in v dobri formi, vlekel je na ravnini, hribih, povsod. Težko bo brez njega, a mislim, da nam bo uspelo s sedmimi možmi priti v Pariz."

Je pa Pogačar izrazil pomislek glede navijačev, čeprav zelo ceni njihovo podporo: "Vsak dan si na cesti in na vzponih vidiš toliko ljudi, ki kričijo nate, kar mi je všeč, ampak to poveča možnost, da se okužiš z virusi. Upam, da je bilo to to, da je Vegard zaradi tega odšel domov in da ostali bomo varni do konca."