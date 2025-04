Tadeja Pogačarja izžvižgali in posedli na tribuno

V Monte Carlu, kjer se odvija teniški turnir Masters 1000, je za nekaj nejevolje gledalcev poskrbel slovenski kolesarski as Tadej Pogačar . Ko se je Yunchaokete Bu v drugem nizu prvega kroga pripravljal na servis proti Lorenzu Musettiju , je sodnica Aurélie Tourte prosila enega izmed gledalcev, ki je bil nekoliko pozen, naj nekoliko pohiti in naj se čim prej vsede na tribuno. Ta gledalec pa ni bil nihče drug kot Pogačar. Slovenec, ki je ravno dan prej slavil na famoznem kolesarskem spomeniku Dirki po Flandriji, si je v ponedeljek očitno nekaj počitka privoščil v domačem kraju z ogledom teniškega dvoboja.

Tudi sodnici, tako kot Pogačarju, naj bi se na obrazu narisal nasmeh, ko je ugotovila, da ta gledalec ni kar nekdo, ampak kolesarski šampion. Ampak pravila so pravila in pravila morajo veljati za vse. Tudi Slovenca je torej ta nadvse smešna situacija precej zabavala, kljub nekaj žvižgom zbrane množice, ki se je že veselila nadaljevanja teniškega dvoboja. Pogačar, ki s svojo zaročenko in ravno tako kolesarko Urško Žigart živi v Monte Carlu, sicer že pogleduje proti prihajajočim izzivom, ko ga že v nedeljo čaka nova velika preizkušnja, Pariz–Roubaix. Na svojem sploh prvem nastopu bo skušal še naprej pisati zgodovino. Gre za eno najslovitejših in najbolj prestižnih enodnevnih kolesarskih dirk na svetu in kljub tveganju, ki ga povzročajo tlakovci, je prepričan, da dirke tokrat ne gre izpustiti.