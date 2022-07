'Tadeja zelo spoštujem, a rumeni dres želim nositi vse do Pariza'

Potem ko se je v dveh dneh v Alpah dirka postavila na glavo, bodo danes favoriti bržčas varčevali moči za tisto, kar prihaja v naslednjem tednu, ko bo karavana v treh zaporednih etapah obiskala Pireneje, nato pa opravila še s 40,7 km dolgim kronometrom.

Po krizi v sredo je v četrtek precej bolje kolesaril tudi slovenski as Tadej Pogačar, ki se je povzpel na drugo mesto skupnega seštevka. Vseeno pa ni zarezal v prednost, ki si jo je po sijajni predstavi v sredo na prelaz Granon nabral Danec Jonas Vingegaard. Slednji ima tako še naprej 2:22 minute naskoka pred Pogačarjem. Na tretje mesto je napredoval Britanec Geraint Thomas, ki zaostaja 2:26 minute.

"Mislim, da Tour še zdaleč ni končan. Poskušal bom do Pariza in dal bom vse od sebe," je optimist Pogačar, ki bo imel še dovolj priložnosti za napade, predvsem v Pirenejih. O tekmecu Vingegaardu pa je dejal: "Jonas je eden najboljših "hribolazcev", vendar se lahko kosam z njim in mislim, da ga bom morda nekoč poskušal napasti bolje kot do sedaj, a bomo videli. Njihova ekipa je močna, a niso nepremagljivi."