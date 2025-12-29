Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Kolesarstvo

Tadeju Pogačarju nova velika čast, prvak prvakov

Pariz, 29. 12. 2025 10.12 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je po novi zelo uspešni sezoni, v kateri je utrdil status najboljšega kolesarja na svetu, dobil novo priznanje. Francoski časnik L'Eqipe ga je izbral za najboljšega športnika sveta, tako imenovanega prvaka prvakov. V ženski kategoriji je ta naziv pripadel kanadski plavalki Summer McIntosh.

L'Equipe vsako leto od 1975 naprej s tajnim glasovanjem izbira najboljše športnike sveta. Potem ko sta bila letošnja nagrajenca že lani blizu temu priznanju, sta se letos le znašla na vrhu.

Pogačar, lani tretji, je glasovalce prepričal med drugih s četrto zmago na dirki po Franciji in treh zmagah na tako imenovanih spomenikih - dirkah po Flandriji in Lombardiji ter preizkušnji Liege-Bastogne-Liege, so zapisali pri francoskem časniku.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: AP

Drugo mesto je tako kot lani v moški konkurenci osvojil švedski skakalec s palico in svetovni rekorder s 6,30 metra Armand Duplantis, tretji pa je bil španski teniški igralec Carlos Alcaraz. Četrti je bil najboljši nogometaš leta Ousmane Dembele iz PSG.

V ženski konkurenci je mlada McIntosh, trikratna olimpijska prvakinja iz Pariza 2024 in lani druga v glasovanju L'Equipa, blestela tudi letos, ko je med drugim na svetovnem prvenstvu osvojila štiri zlata odličja. Za njo sta se v glasovanju uvrstili ameriški atletinji Sydney Mclaughlin-Levrone, dvakratna svetovna prvakinja v tekih na 400 in 4 x 400 metrov, ter sprinterska kraljica Melissa Jefferson-Wooden, ki je na svetovnem prvenstvu v Tokiu osvojila naslove na 100 m, 200 m in 4 x 100 m.

Preberi še Hauptman: Pogačar na pravi poti, veselimo se začetka sezone

Lestvica prvakov:

1. Tadej Pogačar (Slo), kolesarstvo 821 točk

2. Armand Duplantis (Šve), atletika 799

3. Carlos Alcaraz (Špa), tenis 252

4. Ousmane Dembele (Fra), nogomet 226

5. Jannik Sinner (Ita), tenis 169

6. Leon Marchand (Fra), plavanje 146

7. Marc Marquez (Špa), motociklizem 134

8. Marco Odermatt (Švi), smučanje, 104

9. Shai Gilgeous-Alexander (Kan), košarka 103

10. Rory McIlroy (SIr), golf 75

Lestvica prvakinj:

1. Summer McIntosh (Kan), plavanje 628

2. Sydney McLaughlin-Levrone (ZDA), atletika 516

3. Melissa Jefferson-Wooden (ZDA), atletika 425

4. Pauline Ferrand-Prevot (Fra), kolesarstvo 375

5. Katie Ledekcy (ZDA), plavanje 331

6. Arina Sabalenka (Blr), tenis 293

7. Federica Brignone (Ita), smučanje 151

8. Aitana Bonmati (Špa), nogomet 140

9. Beatrice Chebet (Ken), atletika 85

10. Angelina Melnikova (Rus), gimnastika 72

tadej pogačar lequipe

Na Pogačarjevem seznamu le še redke neosvojljive trdnjave

SORODNI ČLANKI

Hauptman: Pogačar na pravi poti, veselimo se začetka sezone

Na Pogačarjevem seznamu le še redke neosvojljive trdnjave

Zmage, ki presegajo dosežke na kolesu

Po spletu naključij postal osebni fotograf Tadeja Pogačarja

'Raje bi prvič zmagal na klasiki Pariz-Roubaix kot petič na Touru'

Janja Garnbret in Tadej Pogačar že tretjič zapovrstjo športnika leta

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prost1
29. 12. 2025 11.36
Zasluženo, končno. Na ženskem delu pa manjka Janja Garnbret, saj je v svojem športu nepremagljiva že dolgo časa.
Odgovori
0 0
ptuj.si
29. 12. 2025 11.23
Še dosti mu manjka do uspehov Martina Strela.😄😄
Odgovori
+2
2 0
poper00
29. 12. 2025 11.37
sploh v pitju cvička
Odgovori
0 0
Castrum
29. 12. 2025 11.02
Pogi Legenda. Ni kaj, najboljši si!
Odgovori
+6
6 0
Zrcalo
29. 12. 2025 10.44
To Pogi!!!!! 💪💪💪💪💪💪💪💪
Odgovori
+5
7 2
Apbijd
29. 12. 2025 10.44
Ja končno ste se spomnili
Odgovori
+4
7 3
pojokov
29. 12. 2025 10.41
haha poljaki so ga pa na 3 mesto vrgli...francozi so vsaj malo resnosti pokazali
Odgovori
+7
9 2
bibaleze
Portal
Razkritje po desetletjih: pravi razlog, zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
okusno
Portal
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425