Tadeju Pogačarju nova velika čast, prvak prvakov

Pogačar, lani tretji, je glasovalce prepričal med drugih s četrto zmago na dirki po Franciji in treh zmagah na tako imenovanih spomenikih - dirkah po Flandriji in Lombardiji ter preizkušnji Liege-Bastogne-Liege, so zapisali pri francoskem časniku.

L'Equipe vsako leto od 1975 naprej s tajnim glasovanjem izbira najboljše športnike sveta. Potem ko sta bila letošnja nagrajenca že lani blizu temu priznanju, sta se letos le znašla na vrhu.

Drugo mesto je tako kot lani v moški konkurenci osvojil švedski skakalec s palico in svetovni rekorder s 6,30 metra Armand Duplantis, tretji pa je bil španski teniški igralec Carlos Alcaraz. Četrti je bil najboljši nogometaš leta Ousmane Dembele iz PSG.

V ženski konkurenci je mlada McIntosh, trikratna olimpijska prvakinja iz Pariza 2024 in lani druga v glasovanju L'Equipa, blestela tudi letos, ko je med drugim na svetovnem prvenstvu osvojila štiri zlata odličja. Za njo sta se v glasovanju uvrstili ameriški atletinji Sydney Mclaughlin-Levrone, dvakratna svetovna prvakinja v tekih na 400 in 4 x 400 metrov, ter sprinterska kraljica Melissa Jefferson-Wooden, ki je na svetovnem prvenstvu v Tokiu osvojila naslove na 100 m, 200 m in 4 x 100 m.