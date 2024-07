Tadeju sem povedala, da gre za mojo bitko!

Za vami sta dva vrhunca letošnje sezone, Dirka po Švici in Dirka po Italiji. Slednji je nekaj posebnega, po cilju v L'Aquili, prevoženih 876,7 kilometrih, končnem 12. mestu, ste postali ponosna lastnica naziva najuspešnejše Slovenke vseh časov na ženski različici Gira?

"V prvi vrsti bi želela poudariti, da je bil cilj uživati na tej znameniti ženski dirki, ob tem pa po najboljših močeh pomagati Mavi (kapetanka Mavi Garcia). Cilj je bil od začetka tudi bela majica z Ello (Wyllie), vloga pomočnice pa mi je povsem ustrezala. En dan so me celo ustavili, s ciljem, da sem klubski kolegici pomagala do cilja. Že uvodni dan sem bila zadovoljna z dobro odpeljanim kronometrom, kot pravim pa je bilo moje poslanstvo dostojno opraviti vlogo pomočnice. Ali je bilo dosegljivo še več, kaj bi bilo če bi, tam naredila tako, ali pa tako ... nepomembno. Veseli me, da sem ogromno napredovala, predvsem pa je bilo veliko zadovoljstvo, ko sem svojo vlogo opravila dobro. Bilo je zelo vroče, večino etap, preko 40 stopinj, zato sem neštetokrat prinašala bidone in muzete. Ob vsem tem pa sem seveda izjemno vesela tudi osbnega rezultata na koncu, saj so pred mano le ene najmočnejših punc na svetu. Prav tako na Švici."

Vas je kaj potolkla odločitev selektorja Gorazda Penka, da vas ni uvrstil v ekipo za olimpijske igre, ali vas je vse skupaj le 'podžgalo' in ste šli morda celo preko sebe zaradi krivice? Dogajalo se je ravno v času Gira, enega vrhuncev letošnje sezone za vas.

"Ne. V bistvu ne. Že nekaj časa sem pričakovala takšno odločitev. Nekaj dni pred Dirko po Švici sem prejela sms, da se je že lani odločil, kaj in kako. Ravno zaradi tega me novica ni pretirano vznemirila. Razumljivo, kot človeka se te takšne stvari dotaknejo, te zaboli. Resnično se ne rabim nikomur posebej dokazovati, saj so rezultati in dosežki dovolj zgovorni."