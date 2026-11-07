Tajvan kot zadnja postaja ali kraj podpisa nove pogodbe?

Primož Roglič lahko kolesarskemu športu še veliko da, njegova kakovost ima svojo ceno, Roglič ni nekdo, ki se mora dokazovati. A po drugi strani nekdo, ki potrebuje izziv kot razlog nadaljevanja kariere. Veliko jih je, povezanih z etapnimi dirkami, povezanih z rekordno peto osvojeno Dirko po Španiji. Da bi zastavljene cilje dosegel, potrebuje ekipo na ravni Lidl Treka, Visme Lease a Bike, Združenih arabskih emiratov, morda Bahrain Victoriousa.

Če ne pride do nenadnega zasuka in bi rdeči biki podaljšali sodelovanje. A od naštetih so se v povezavi z njegovim imenom nazadnje pojavljali Visma in UAE. So pa interes pokazali Tudor, Pinarello Q36.5, Astana EF Education EasyPost, tudi Unibet Rose Rockets. Torej interes obstaja, morda se v naslednjih dneh pojavi še kdo. Na Tajvan je že pripotoval njegov agent Mattia Galli , tako da nekaj se dogaja.

Bolj kot ekipa, s katero utegne sodelovati, je vprašanje, ali si eden najbolj prepoznavnih obrazov v svetu kolesarstva želi nadaljevati z vrtenjem pedal. Zaveda se, da je mladim vedno težje slediti, da je dirkanje vse bolj agresivno, da so cilji dosegljivi le ob pomoči zelo dobrih kolesarjev, takšnih, ki so se pripravljeni podrediti Rogliču in delati za njegov rezultat.

V nasprotnem primeru konec športne poti in selitev med funkcionarje ekip ni nemogoč. Morda pa potrebuje le mir, da tisto, kar je na mizi, prebere, z agentom in družino sprejme v miru končno odločitev. Tajvan se zdi kot nalašč primeren za takšne korake. Sploh, ker se tam njegova sezona zaključuje. In bo pogled v prihodnost bolj jasen, slika o tem, česa si res želi, pa izostrena.

Zvesti podporniki si želijo, da bi ga tudi v prihodnje gledali na cesti, dirkati z najboljšimi, ne glede na ekipo. A bolj pomembno je, česa si želi sam. Pri 37 letih ...