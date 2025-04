Tako dominanten, da ga tekmeci sprašujejo, kdaj se bo upokojil

Tadej Pogačar je na ciljno črto v Liegeu prikolesaril z dobro minuto prednosti pred najbližjima zasledovalcema, Giuliom Cicconejem in Benom Healyjem . Slednji je kapetana ekipe UAE Emirates - XRG v ciljnem prostoru v šali vprašal, kdaj se misli upokojiti. Pogačar pa mu je v smehu odvrnil, da ima pogodbo do leta 2030.

Pomlad za zgodovino

Štiri prva, dve drugi in eno tretje mesto je na enodnevnih preizkušnjah v letu 2025 zbral kolesar s Klanca pri Komendi. Dobil je Strade Bianche, dirko po Flandriji, Valonsko puščico in nazadnje še Liege–Bastogne–Liege. Pariz–Roubaix in Amstel Gold je končal tik za zmagovalcem, na preizkušnji od Milana do Sanrema pa je bil tretji.