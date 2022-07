Težav za Pogačarja ni in ni konec: tudi Majka ne more nadaljevati s Tourom

"Majka je po nekaj mehanskih težavah na 16. etapi, ko se mu je strgala veriga, utrpel poškodbo stegna. To je povzročilo delno strganje njegove desne štiriglave stegenske mišice in na žalost zaradi poškodbe mišice ne more nadaljevati z dirkanjem." je pojasnil vodja zdraviške službe moštva UAE Team Emirates dr. Adrian Rotunno.