'Sem v zenitu svoje kariere'

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je na kriteriju po Dofineji, ki velja za generalko pred dirko po Franciji, pometel s konkurenco. Njegov najbližji zasledovalec je bil Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a tudi on ni imel pravih orožij, da bi lahko ogrozil zmago kolesarja s Klanca pri Komendi. Najboljši kolesar na svetovni lestvici je tako tudi nesporni favorit za zmago na dirki po Franciji, kar priznavajo tudi njegovi tekmeci.

Tadej Pogačar je na zadnjih treh etapah kriterija po Dofineji še enkrat več pokazal, zakaj velja za enega boljših kolesarjev v zgodovini. Z dvema etapnima zmagama na zahtevnih gorskih etapah se je v skupnem seštevku odlepil od tekmecev, svoje prednosti pa ni več zapravil.

"Težko si predstavljam, da bi bil na Touru še boljši kot na Dofineji. Sem na zenitu svoje kariere. Za zdaj je to moja najboljša sezona. Če bo vse šlo po načrtih, bo to najboljša sezona v zgodovini," je bil nad svojo predstavo navdušen Slovenec, ki je pred tem v prvem delu sezone slavil še na enodnevni dirki Strade Bianche, dirki po Flandriji in dirki Liege-Bastogne-Liege.

"Za mano je neverjeten teden. Zadovoljni se vračamo domov pripravljat na dirko po Franciji. Ta zmaga bo nedvomno izboljšala moralo in motivacijo za glavni cilj sezone, Tour, je velika mentalna spodbuda za celotno ekipo. Zdaj se želim dobro odpočiti in nato osredotočiti na vožnjo na čas. Sicer pa mislim, da ne bi smeli hiteti. Veliko je dobrih stvari, in vse, kar je slabo, se bo popravilo," po slavju v Dofineji Pogačarju ne manjka optimizma.

Njegova samozavest še dodatno poganja strah v kosti vseh tekmecev. Tisti, ki se mu je bil v Dofineji še najbližje, je bil Jonas Vingegaard. Še v zadnji etapi poskušal z napadi ogroziti zmago Slovenca, vendar je 26-letnik brez težav držal tempo Danca. Ta priznava, da je Pogačar trenutno najboljši, a kljub temu boja za skupno zmago na dirki po Franciji še ne misli predati.

"Upam, da bom lahko v naslednjih treh tednih napravil še korak naprej. Moram se izboljšati v vsem, v pospeševanjih in na daljših vzponih. Osredotočamo se zgolj nase in na naš napredek, tako bomo počeli še naprej," o svoji formi razmišlja Vingegaard, ki pa se zaveda, da bo kolesarja s Klanca pri Komendi težko premagati. "Brez dvoma je Tadej glavni favorit, toda ne mislim, da v UAE podcenjujejo kogarkoli. Zagotovo bo na njem večji pritisk, toda mislim, da ga lahko obvlada," z izbranimi besedami o Pogačarju še govori Vingegaard.

Če je Danec še vsaj približno uspel držati stik s Pogačarjem, tega ne moremo reči za Remca Evenepoela. Tretji z lanskega Toura je v skupnem seštevku kriterija po Dofineji s skoraj štirimi minutami in pol zaostanka zasedel četrto mesto, na klancih pa takoj zaostal za najboljšimi. Belgijec ne skriva, da še ni povsem optimalno fizično pripravljen.

"Poskušal bom delati na spremembah tempa. Moram se navaditi na to, ko je tempo že visok in nato ostali še pospešijo. To ni nekaj, kar bi bilo v moji naravi, zato moram delati na tem. Kronometer sem že odpeljal na zelo visoki ravni, moram pa se še izboljšati na vzponih," se zaveda svojih pomanjkljivosti. Evenepoel je bil po generalki pred francosko pentljo vidno razočaran, ko je ugotovil, koliko močnejša od njega sta Pogačar in Vingegaard. "Na vzponih sem še vedno precej za 'velikima dvema'. Upam, da se jima bom lahko približal. Zdi se, da je tempo, ki je zame oster, zanju kot trening. To ti odvzema moralo," je še dejal poklapani Belgijec.