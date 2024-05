Thomas: Pogačar? Dirkal je v svoji ligi ...

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta dobila kar sedem od zadnjih 14 tritedenskih preizkušenj. Roglič je bil ob lanski zmagi na Giru trikrat najboljši še na španski Vuelti (2019, 2020, 2021), medtem ko je Pogačar dobil dirko po Franciji v letih 2020 in 2021. Drugi v skupnem seštevku tokratnega Gira je bil Kolumbijec Daniel Martinez (Bora-hansgrohe) z zaostankom 9:56 minute, medtem ko je tretji Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) zaostal 10:24 minute. To je največja prednost po letu 1965, ko je domačin Vitorio Adorni tekmece ugnal za 11:26 minute.

" Zadovoljen sem s tretjim mestom. Pri 38-letih je to dober rezultat ," je po končani dirki po Italiji povedal Otočan Geraint Thomas , ki je lani, takoj za Primožem Rogličem , osvojil drugo mesto, letos je bil na koncu "bronast". " Nikoli nisem razmišljal o leti, še manj da sem star, oziroma prestar za vrhunsko kolesarstvo. Na to, da sem v letih me v zadnjem obdobju opominjajo vsi naokoli, toda jaz nikoli nisem razmišljal na takšen način ," je za Gazzetto Dello Sport razpredal Thomas, ki jeaanto le priznal ...

"Vse do letošnjega Gira se nisem počutil starega, oziroma nesposobnega slediti mlajšim fantom. Toda po tem Giru me vse boli in opominja, da so najboljši časi v moji karieri že daleč zadaj," se je pridušal 38-letni kolesar, ki se seveda ni mogel izogniti vprašanju in posledično komentiranju neverjetnih dosežkov Tadeja Pogačarja. "On je en in edini," je sprva kratko dejal mož iz Cardiffa in nasul še nekaj superlativov na račun fanta iz Komende.