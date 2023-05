Thomasova senca pri Ineosu: Najtežje mu je bilo sporočiti rezultat po kronometru

Thomas je že noč pred zgodovinsko 20. etapo za slovensko kolesarstvo začutil, da ga v soboto čaka pravi pekel. Ko so se kolesarji Ineosa vračali s cilja gorske etape na Tre Cime di Lavaredo, se peljali skozi Trbiž, so začutili, da bodo slovenski navijači preplavili območje ob 18,6 kilometra dolgem kronometru. Vsem je bilo jasno, da bo to spodbuda, ki se bo preslikala v dodatne vate za priljubljenega Roglo. Še dva kilometra pred ciljem je kazalo, da bo Thomas prišel na cilj kot zmagovalec 106. rožnate pentlje, a po prihodu v cilj je postalo jasno, da je zmagovalec Roglič, Thomasov prijatelj, sosed v kneževini.

Kolesarski svet je dirko po Italiji sklenil s priklonom Primožu Rogliču . Slovenskemu kolesarskemu asu, ki je z življenjskim kronometrom na Svete Višarje nadoknadil zaostanek za vodilnim na dirki, Geraintom Thomasom . To je bila etapa, s katero si je član Jumbo Visme privozil eno največjih zmag na dosedanji športni poti. Za predstavo na izjemno zahtevni etapi je bil nagrajen z ovacijami, med tistimi, ki so bili v tistem trenutku najbolj razočarani, pa je bil zanesljivo priljubljeni G. Kranjčan Marko Džalo , ki pri grenadirjih opravlja vlogo soigneurja (prevoda za omenjeno funkcijo v slovenskem jeziku ni, najbolj plastičen oris pa je 'deklica za vse'), priznava, da bi Valižan po vseh zapletih, ki jih je imel od začetka tekmovalnega leta, pred Girom zanesljivo takoj podpisal drugo mesto po koncu dirke po Italiji, a ko se ponudi priložnost še za kaj več, vsak športnik razmišlja drugače.

Najtežji trenutek doslej

Džalo priznava, da je bila to ena najzahtevnejših tritedenskih dirk, odkar opravlja delo maserja (z vsemi drugimi obveznostmi). "V nekem trenutku je bilo sanjsko, nato so se začele težave. Najprej Filippo Ganna, ki je dobil covid, posledično zavlada malce strahu, saj bi lahko naslednji dan bil okužen naslednji. Sledilo je slovo Taa Geoghegana Harta, Pavla Sivakova. A če se te takšne stvari dotaknejo, hočeš nočeš, potem rožnata majica prinese veliko veselja, dodatne energije vsem v ekipi," je dogajanje v ekipi med dirko po Italiji v POPkastu orisal 36-letnik.

Najtežji trenutek pa je sledil v soboto. Še dva kilometra pred ciljem je kazalo, da bodo pri Ineosu s Geraintom Thomasom prišli do zmage na Giru, nekaj trenutkov zatem pa je postalo jasno, da je Primož Roglič z življenjskim kronometrom zapečatil usodo Valižana: "In potem sem prišel v šotor, ko me je pogledal G in vprašal, če je obdržal roza majico ..."