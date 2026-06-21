'To je bil resnično brutalen, vroč dan. Zdaj se lahko hitro vrnem domov k Urški'

Tadej Pogačar je na edinem pravem gorskem testu švicarske pentlje preverjal formo pred prihajajočo dirko po Franciji in z napadom v zadnjih devetih kilometrih le postavil piko na i odlični predstavi v tem tednu. Ciljno črto je prečkal sedem sekund pred Francozom Lennyjem Martinezom, medtem ko je tretjeuvrščeni Nizozemec Bart Lemmen zaostal 1:33 minute.
"Res zahteven dan. Trasa je bila zelo težka, ekipa pa je znova opravila sijajno delo. Z vsakim krogom je bilo težje in težje, na koncu pa smo šli na polno. Ekipa Decathlona je narekovala močan ritem na zadnjem klancu, zato sem skušal v tem tempu nadaljevati do cilja," je v prvem odzivu za organizatorje dejal zmagovalec 89. švicarske pentlje.
"To je bil resnično brutalen, vroč dan. Zadovoljen sem z zmago v etapi in skupnem seštevku. Zdaj se lahko hitro vrnem domov k Urški Žigart," je hitro pristavil Pogačar, potem ko si je njegova zaročenka v drugi etapi po grozljivem padcu zlomila čeljust in noč preživela v bolnišnici v Locarnu.
Kasneje je 27-letnik pokomentiral še primerjavo s prihajajočim Tourom: "Dobro je bilo. Najbrž bo podobno videti na Touru z vso vročino in višinskimi metri pred zadnjim klancem, zato je bilo dobro preveriti noge in pljuča. Šel sem na polno, bilo je težko, sam klanec pa je bil zelo lep."
Pogačar bo namreč naslednjič na startu v Barceloni, kjer se bo 4. julija z ekipnim kronometrom začela preizkušnja po Franciji. "Zdaj se bom doma malce 'resetiral' in opravil nekaj specifičnih treningov, potem pa se bomo že kaj hitro odpravili v Barcelono," je končal slovenski as.
Dirka po Franciji, pogosto imenovana kar 'Tour', je najprestižnejša in najbolj znana cestna kolesarska dirka na svetu. Ustanovljena je bila leta 1903 in se vsako leto odvija v juliju, večinoma po francoskih cestah. Dirka traja tri tedne in vključuje različne terene, od ravninskih etap do zahtevnih gorskih vzponov v Pirenejih in Alpah, kar od kolesarjev zahteva izjemno fizično vzdržljivost in taktično premišljenost.
Kronometer je kolesarska disciplina, v kateri kolesarji ne startajo skupaj, temveč posamično v določenih časovnih intervalih. Cilj je premagati progo v čim krajšem času. Ker ni zavetrja sotekmovalcev, je kronometer pogosto imenovan 'dirka resnice', saj zahteva popolno osredotočenost, aerodinamično držo na posebej prirejenih kolesih in izjemno sposobnost vzdrževanja visokega tempa skozi celotno preizkušnjo.
Urška Žigart je uspešna slovenska profesionalna kolesarka, ki tekmuje na mednarodni ravni. Poleg svojih športnih dosežkov je znana tudi kot zaročenka Tadeja Pogačarja. V profesionalnem kolesarskem svetu se je uveljavila kot vrhunska gorska kolesarka, ki s svojo vztrajnostjo in talentom predstavlja pomemben del slovenske ženske kolesarske reprezentance in mednarodnih ekip.
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