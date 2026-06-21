'To je bil resnično brutalen, vroč dan. Zdaj se lahko hitro vrnem domov k Urški'

Tadej Pogačar je na edinem pravem gorskem testu švicarske pentlje preverjal formo pred prihajajočo dirko po Franciji in z napadom v zadnjih devetih kilometrih le postavil piko na i odlični predstavi v tem tednu. Ciljno črto je prečkal sedem sekund pred Francozom Lennyjem Martinezom , medtem ko je tretjeuvrščeni Nizozemec Bart Lemmen zaostal 1:33 minute.

" Res zahteven dan. Trasa je bila zelo težka, ekipa pa je znova opravila sijajno delo. Z vsakim krogom je bilo težje in težje, na koncu pa smo šli na polno. Ekipa Decathlona je narekovala močan ritem na zadnjem klancu, zato sem skušal v tem tempu nadaljevati do cilja ," je v prvem odzivu za organizatorje dejal zmagovalec 89. švicarske pentlje.

"To je bil resnično brutalen, vroč dan. Zadovoljen sem z zmago v etapi in skupnem seštevku. Zdaj se lahko hitro vrnem domov k Urški Žigart," je hitro pristavil Pogačar, potem ko si je njegova zaročenka v drugi etapi po grozljivem padcu zlomila čeljust in noč preživela v bolnišnici v Locarnu.

Kasneje je 27-letnik pokomentiral še primerjavo s prihajajočim Tourom: "Dobro je bilo. Najbrž bo podobno videti na Touru z vso vročino in višinskimi metri pred zadnjim klancem, zato je bilo dobro preveriti noge in pljuča. Šel sem na polno, bilo je težko, sam klanec pa je bil zelo lep."