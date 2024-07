'To ni razplet, ki smo ga želeli, a Pogačar je bil na drugi ravni'

14. etapo je dobil s prednostjo 39 sekund pred Vingegaardom in 1:10 pred tretjeuvrščenim Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Tudi v skupnem seštevku zdaj vodi pred Dancem, in sicer za 1:57 minute, medtem ko Belgijec zaostaja 2:22 minute.

"V vsakem intervjuju poslušam, da ne smem razmetavati energije. A tako je. Mislim, da se ne bom nikoli spremenil. Če se bom tako počutil, bom napadel. V sredo se ni izšlo, tokrat se je. To je življenje. Enostavno obožujem dirkanje in tekmovanje," je dejal Pogačar.

"Rekel sem ostalim v ekipi, da pri Tadeju nikoli ne veš, kakšen je načrt. V enem trenutku mi je rekel, da moram napasti in dejal sem mu 'o čem ti govoriš?'. Malce sem pogledoval okoli, kdaj se bo priključil. Nisem mu mogel kaj dosti pomagati, saj sem pregorel. Naredil sem, kar sem lahko in vzeli smo nekaj časa," je pristavil 31-letni Britanec.

Izkušenega Yatesa, lani tretjega na Touru, je pohvalil tudi Pogačar. "Adam je največji ekipni kolesar, kar sem jih kadarkoli srečal. Res sem imel v mislih, naj gre po etapno zmago, da si to zasluži. Po drugi strani pa sem čutil, da mogoče Jonas danes ni stoodstoten, sam pa sem se počutil zelo dobro in igrivo. Poskusil sem z napadom in zahvala gre Adamu, da je tam potegnil še par sto metrov, da sva naredila razliko," je za RTV Slovenijo dejal Pogačar.

Sobotni poraz so sprejeli tudi pri ekipi Visma-Lease a Bike. "Številke pravijo, da je bil Jonas na zelo visoki ravni in da ni mogel iti veliko hitreje. To govori tudi o Pogačarjevi predstavi. Jonas ni bil nič slabši, le Pogačar je bil toliko boljši," je dejal športni direktor nizozemske zasedbe Merijn Zeeman.

"Sedem dni je še in moramo poskušati. Vsi pa moramo priznati, da je Pogačar trenutno zelo močan. Seveda to ni razplet, ki smo si ga želeli, a Pogačar je bil na neki drugi ravni. Jonas je dobro odpeljal, se znebil Remca, a vseeno izgubil precej časa. To moramo sprejeti, Jonas pa mora biti vesel s prikazanim, imel je dober dan. Upali smo, da bo Jonas lahko držal stik, a to ni bilo mogoče," je priznal še drugi športni direktor Visme Grischa Niermann.

Dodal je, da so vedeli, da bo Pogačar napadel: "Vedeli smo že sinoči, da bo napadel, to ni kdo ve kakšna raketna znanost. Res je bil dober in lahko mu le čestitamo. Seveda pa to ne spremeni dejstva, da moramo nekje pridobiti čas. Poskušali bomo do konca, do Nice, ampak v tem trenutku smo skoraj dve minuti zadaj."