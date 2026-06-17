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Kolesarstvo

To pa je hud udarec za 'čebele': Van Aert izpušča dirko po Franciji

Pariz, 17. 06. 2026 11.56 pred 8 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Wout van Aert

Belgijec Wout van Aert bo izpustil letošnjo kolesarsko dirko po Franciji. Kot so sporočili iz njegove ekipe Visma Lease a Bike, je tekmovalcu nastop preprečila poškodba komolca.

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"Belgijec se še vedno ukvarja s posledicami poškodbe komolca in ne bo pravočasno na pravi ravni za dirko po Franciji," so zapisali pri Vismi.

Wout van Aert
Wout van Aert
FOTO: Profimedia

Wout Van Aert je aprila dobil klasiko Pariz-Roubaix in bi bil eden ključnih pomočnikov Dancu Jonasu Vingegaardu na francoski pentlji, ki bo med 4. in 26. julijem.

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Na njej pa bo spet tudi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, član moštva UAE Emirates bo lovil peto zmago. Pred tem je slavil v letih 2020, 2021, 2024 in 2025.

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KOMENTARJI1

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odlekiran
17. 06. 2026 13.12
Važno da bomo ene štiri etape spremljali vragolije Remca in v nadaljevanju taktične bravure preostale RBB.
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