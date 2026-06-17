To pa je hud udarec za 'čebele': Van Aert izpušča dirko po Franciji

"Belgijec se še vedno ukvarja s posledicami poškodbe komolca in ne bo pravočasno na pravi ravni za dirko po Franciji," so zapisali pri Vismi.
Wout Van Aert je aprila dobil klasiko Pariz-Roubaix in bi bil eden ključnih pomočnikov Dancu Jonasu Vingegaardu na francoski pentlji, ki bo med 4. in 26. julijem.
Na njej pa bo spet tudi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, član moštva UAE Emirates bo lovil peto zmago. Pred tem je slavil v letih 2020, 2021, 2024 in 2025.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.