'Tokrat prihajam po sanjskem Touru, Komenda deluje kot res lep kraj'

Tim Wellens se je spomnil, da njegova prva izkušnja s Slovenijo ni bila najlažja. Pred nastopom na dirki Po Sloveniji je namreč dvakrat utrpel zlom ključnice, zato ni mogel pokazati vsega, kar je znal. "Prvič sem prišel v Slovenijo po dveh zlomih ključnice, najprej aprila, nato še maja. Takrat nisem bil v formi, da bi se boril za zmago, je pa bila dirka Po Sloveniji odlična priprava za nadaljevanje sezone. Kmalu zatem sem dobil dirko po Beneluksu," se je spomnil Belgijec.

Tri leta pozneje je zgodba povsem drugačna. V Slovenijo je pripotoval neposredno po še enem izjemnem Touru, na katerem je pomembno prispeval k peti skupni zmagi Tadeja Pogačarja. "Za zdaj Slovenije še nisem veliko videl. Z letališča sem šel naravnost v hotel, nato pa sem prišel sem. Med pristajanjem pa sem iz letala opazoval čudovito naravo. Videti je kot res lep kraj in veselim se, da ga bom zdaj spoznal še s kolesa," je pred Kriterijem Tadeja Pogačarja povedal Belgijec.