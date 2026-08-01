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Kolesarstvo

'Tokrat prihajam po sanjskem Touru, Komenda deluje kot res lep kraj'

Komenda, 01. 08. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. M.F.
Kriterij Tadeja Pogačarja

Eden ključnih pomočnikov Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Team Emirates-XRG Tim Wellens se je po treh letih vrnil v Slovenijo. Belgijec se je pred nastopom na osmem Kriteriju Tadeja Pogačarja spomnil svojega prvega obiska na dirki Po Sloveniji leta 2023, ki ga je zaznamovalo okrevanje po dveh zlomih ključnice. Tokrat je v Komendo prispel v povsem drugačni vlogi – kot eden od pomembnih členov zmagovite Pogačarjeve zasedbe na Touru.

Tim Wellens se je spomnil, da njegova prva izkušnja s Slovenijo ni bila najlažja. Pred nastopom na dirki Po Sloveniji je namreč dvakrat utrpel zlom ključnice, zato ni mogel pokazati vsega, kar je znal.

"Prvič sem prišel v Slovenijo po dveh zlomih ključnice, najprej aprila, nato še maja. Takrat nisem bil v formi, da bi se boril za zmago, je pa bila dirka Po Sloveniji odlična priprava za nadaljevanje sezone. Kmalu zatem sem dobil dirko po Beneluksu," se je spomnil Belgijec.

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Tri leta pozneje je zgodba povsem drugačna. V Slovenijo je pripotoval neposredno po še enem izjemnem Touru, na katerem je pomembno prispeval k peti skupni zmagi Tadeja Pogačarja.

"Za zdaj Slovenije še nisem veliko videl. Z letališča sem šel naravnost v hotel, nato pa sem prišel sem. Med pristajanjem pa sem iz letala opazoval čudovito naravo. Videti je kot res lep kraj in veselim se, da ga bom zdaj spoznal še s kolesa," je pred Kriterijem Tadeja Pogačarja povedal Belgijec.

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Posebej ga zanima tudi okolica Komende, saj mu je Pogačar povedal, da bodo med vožnjo peljali tudi mimo njegovega doma.

"Tadej mi je rekel, da je Komenda zelo lep, a majhen kraj. Rekel je, da ga bomo s kolesom raziskali zelo hitro. Veselim se, da bom videl tudi okolico njegovega doma," je še dodal.

Na lanskem kriteriju je Wellens želel nastopiti, a je moral prihod v zadnjem trenutku odpovedati. Letos mu je željo vendarle uspelo uresničiti.

kolesarstvo tim wellens

Pogačar po Touru slavil tudi na domačih tleh

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