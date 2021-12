Tudi Dumoulinu diši vloga kapetana: Tritedenske dirke so za vsakogar vrhunec kariere

Tom Dumoulin je zavoljo osebnih težav izpustil prvi del sezone 2021. Prvič je nastopil šele junija na dirki po Švici, nato pa je vse misli usmeril v Tokio, kar se mu je poplačalo s srebrno medaljo v kronometru. Izgledalo je, da se 31-letnik iz Maastrichta vrača v staro pripravljenost ravno pred svetovnim prvenstvom v Flandriji, kjer pa je na koncu zaradi poškodbe zapestja ostal brez nastopa.

V zadnjih mesecih tako ni nastopal, svoje misli pa je, kot je razkril v intervjuju za nizozemski časopis De Telegraaf, že usmeril proti nastopu na eni od tritedenskih dirk v prihodnjem letu. "Zame je dirkanje na skupno razvrstitev nekaj posebnega. Z ekipo smo se o tem veliko pogovarjali. To je največji izziv, to je za vsakega kolesarja vrhunec kariere," je povedal in dodal: "To so stvari, ki me motivirajo, da še naprej vztrajam. Seveda se je potrebno pri tem tudi zabavati, a brez tritedenskih dirk ne vem, ali bi še lahko vozil na tako visokem nivoju."

"Ko pogledam nazaj na svojo kariero, so prav ti trenutki najbolj posebni. Na tritedenskih dirkah je največ pritiska in obremenitve, če ti tam uspe dober nastop, je to nekaj zares posebnega," je nadaljeval zmagovalec dirke po Italiji iz leta 2017.