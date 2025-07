Tour 2025: trasa je razdeljena na dve polovici

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Organizatorji so za letos pripravili dirko dveh polovic. V podaljšanem prvem tednu bodo na račun prišli specialisti za enodnevne klasike ter sprinterji. Najhitrejši kolesarji se bodo v prvi ravninski etapi pomerili za rumeno majico v Lillu, nato pa že sledi prva razgibana etapa s številnimi kratkimi in strmimi klanci. Takšne bodo še četrta, šesta in sedma etapa z zaključkom na sloviti Mur-de-Bretagne.