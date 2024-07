Tour brez prestav in zavor kot leta 1910

Tour je še dandanes najbolj peklenska kolesarska preizkušnja, a nekoč je bil predvsem avantura, na kateri so bili organizatorji veseli, če jo je sploh kdo končal. Etape so bile bistveno samotnejše in daljše ter so obšle celotno Francijo, oprema pa tako kot logistika z današnje perspektive neuporabna. "Tour 1910 je bil drugačen glede na današnjo dirko. A ne iz tehničnega aspekta, ampak zaradi cest in dirke same."