Tour de France: druga etapa prinaša prve teste za Pogačarja in Rogliča

Slovenski as Tadej Pogačar je po sobotnem dnevu, ki ga je preživel v ospredju, dejal: "To je bil naporen dan, kot smo pričakovali. Glavnina se je proti koncu razbila, a sem bil skupaj s Timom Wellensom ves čas v dobrem položaju. Ekipa je opravila odlično delo. Vesel sem, da imamo prvi dan za seboj, zdaj pa se osredotočamo naprej."

Tudi nedeljska etapa ne bo prizanašala. Zaradi bližine obale se pričakujejo vetrovi, ki lahko povzročijo marsikatero nevšelnost.

Kolesarji, ki so v sobotni etapi izgubili dragocene sekunde – med njimi tudi Primož Roglič in Remco Evenepoel – bodo v nedeljo lovili priložnost za zmanjšanje zaostanka, medtem ko bosta Pogačar in Jonas Vingegaard skušala predvsem nadzorovati potek dirke in po možnosti še povečati svojo prednost v skupnem seštevku.

Druga etapa tako že prinaša večjo selekcijo in prvi resnejši test za favorite v skupnem seštevku.