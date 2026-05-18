Tour se bo leta 2028 začel v francoskem Reimsu

Naslednja ponovitev francoske pentlje, načrtovana v vzhodni Franciji, se bo morala uskladiti z datumi olimpijskih iger v Los Angelesu. Te bodo od 14. do 30. julija 2028. Zato se bo dirka po Franciji leta 2028 začela 24. junija in končala 16. julija, dva dni po prižigu olimpijskega ognja v Kaliforniji.

Reims je leta 1956 že gostil prvo etapo dirke po Franciji. Od takrat je mesto gostilo še osem startov in devet ciljev etap, pogosto sprintov, nazadnje leta 2019. Trase za leto 2028 še niso razkrili. Razkrili so le petih drugih mest, ki bodo gostila karavano v uvodnih štirih etapah.

Dirka po Franciji se bo leta 2028 začela v Reimsu. FOTO: Profimedia

Verdun s svojimi spomeniki prve svetovne vojne, gozdovi in griči Ardenov ter rudarski mesti Metz in Thionville bodo na trasi v uvodnih dneh Toura 2028 v severovzhodni Franciji. Na sporedu sta tudi Charleville-Mezieres, rojstni kraj francoskega pesnika Arthurja Rimbauda, in še eno slavno mesto Epernay.

