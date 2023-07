Konec četrte etape zaznamovali številni padci, najhitrejši znova Philipsen

Izid na vrhu pa je bil enak kot dan prej, slavil je namreč Philipsen , ki je za 31. zmago v karieri in četrto na Touru tokrat tesno ugnal Ewana (Lotto Dstny) in Bauhausa. Najboljši Slovenec je bil Mezgec (Jayco-AlUla), ki je ostal sam, potem ko je odpadel njegov kapetan Nizozemec Dylan Groenewegen (14. mesto), in etapo zaključil na osmem mestu.

Na 800 m dolgi povsem ravni ciljni ravnini je prišlo še do dveh padcev ob ogradi, čeprav bi moral biti sprint bolj varen kot v ponedeljek v Bayonnu z dvema blagima ovinkoma v samem zaključku. Padel je tudi Mohorič, ki pa se je hitro pobral in prečkal ciljno črto kot 169. z istim časom kot zmagovalec.

Na široko dirkališče je glavnino popeljal slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je skušal svojega sprinterskega kapetana Bauhausa pripeljati v dober položaj. Dva kilometra pred koncem je prišlo do prvega padca, skupil pa jo je eden izmed favoritov za etapno zmago, Nizozemec Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step).

"Bilo je tesno in srečen sem, ker so tokrat hitro potrdili rezultate. To je bila lahka etapa, saj so vsi želeli varčevati moči pred Pireneji in dnevi zatem," je v prvem odzivu za organizatorje dejal 25-letni Philipsen.

"Slišal sem, da je prišlo do nekaj padcev. Upam, da je z vsemi vse v redu. Zaključek je bil kar stresen, tudi izgubil sem svojo ekipo v sprintu. Na zadnji ravnini pa sem le našel kolo Mathieuja van der Poela, ki je opravil sijajno delo. Grabili so me že krči, Caleb pa se je vse bolj približeval, a sem ga uspel zadržati za sabo," je še po drugi zaporedni etapni zmagi dejal Belgijec.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb med favoriti za skupno zmago. Še naprej v rumeni majici vodilnega ostaja Britanec Adam Yates, ki ima pred moštvenim kolegom Pogačarjem (oba UAE Team Emirates) šest sekund naskoka. Slovenski as je danes ciljno črto prečkal kot 24.

"Danes je bil eden lažjih dni na Touru, na koncu pa je šlo kljub temu na vso moč. Bilo je stresno v zadnjih kilometrih. Jutri nas čaka prva resna gorska etapa, ki se je veselim," je za organizatorje dejal Pogačar.

Šest sekund zaostanka si je po štirih etapah nabral Adamov brat dvojček Simon Yates (Jayco-AlUla). Lanski zmagovalec, Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) na šestem mestu zaostaja 17 sekund. Mohorič in Mezgec sta v skupnem seštevku v ozadju na 49. (+11:59) oz 115. mestu (+28:13), saj sta v uvodnih etapah opravljala vlogo pomočnikov.

V sredo bo na sporedu prva pirenejska etapa na letošnjem Touru. Trasa med Paujem in Larunsom bo dolga 162,7 km, predvsem na Laruns pa ima slovensko kolesarstvo lepe spomine. Tam sta namreč v letih 2018 in 2020 na francoski pentlji etapno zmago slavila Primož Roglič in Pogačar.

Kolesarji bodo morali premagati tri kategorizirane vzpone, prvi in zadnji pa sta zelo zahtevna. Vrh prelaza Soudet (15,2 km/7,2 %) prihaja 75,2 km pred ciljem, vrh prelaza Marie Blanque (7,7 km/8,6 %) pa z bonifikacijskimi sekundami vsega 18,5 km pred ciljem.