Toura je tudi uradno konec: Zadnja etapa pripadla Philipsnu

Triindvajsetletnik s Klanca pri Komendi Tadej Pogačar je po dveh zmagah na Touru tokrat zaostal le za v visokih gorah brezhibnim Jonasom Vingegaardom . Slovenčev končni zaostanek za Dancem znaša 2 minuti in 43 sekund, prednost pred tretjeuvščenim Britancem Geraintom Thomasom pa 4 minute in 39 sekund.

"Že lani sem vedel, da sem na ravni, da se lahko potegujem za zmago, a osvojiti jo je nekaj povsem drugega. Bilo je res neverjetno. Vedno sem verjel, da imam možnost zmagati na Dirki po Franciji, a to, da mi je to dejansko uspelo, je res neverjetno," je še dejal danski kolesar.

Najhitrejša izdaja dirke po Franciji v zgodovini (v povprečju 42 km/h) je postregla z ogromnimi razlikami med najboljšo deseterico in okronala novega zmagovalca. Petindvajsetletni Vingegaard je pot do prve zmage tako zase kot za ekipo Jumbo-Visma tlakoval v domovini, kjer so bile na sporedu tri etape, nato pa je največjo razliko ustvaril v najzahtevnejših etapah v Alpah in Pirenejih.

Od preostalih Slovencev so Tour končali še Jan Tratnik , Matej Mohorič in Luka Mezgec , medtem ko je pred 15. etapo zaradi poškodb odstopil Primož Roglič .

Slednji je na letošnjem Touru tako kot na zadnjih dveh slavil tri etapne zmage. Čeprav je bil precej boljši od vseh ostalih tekmecev, pa tokrat ni imel pravega recepta za dve leti starejšega Danca, predvsem v 11. in 18. etapi. Vseeno bo z letošnjega Toura, kot je dejal na tiskovni konferenci po sobotni vožnji na čas, odšel z dodatno mero motivacije in "lačen" novih uspehov.

Nizozemska ekipa brez konkurence

Jumbo-Visma je z naskokom najuspešnejša ekipa letošnje dirke po Franciji. Nizozemska ekipa je osvojila šest etap (Tri Wout van Aert, dve Jonas Vingegaard in eno Christophe Laporte) in si pridirkala tri majice: rumeno in pikčasto Vingegaard, zeleno pa van Aert.

Druga najuspešnejša ekipa je UAE Team Emirates, ki je slavila na treh etapah, vse tri je osvojil slovenski as Tadej Pogačar, ki si je tudi tretje leto zapored prislužil belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

Po dve etapi so osvojile ekipe Quick Step-Alpha Vinyl (Yves Lampaert in Fabio Jakobsen), Team BikeExchange-Jayco (Dylan Groenewegen in Michael Matthews), Israel-Premier Tech (Simon Clarke in Hugo Houle) in Alpecin-Deceuninck (Jasper Philipsen je slavil na 15. in 21. etapi).

Eno etapo pa so osvojili AG2R-Citroën (Bob Jungels), EF Education-EasyPost (Magnus Cort), Ineos Grenadier (Tom Pidcock) in Trek-Segafredo (Mads Pedersen), medtem ko 12 ekipam ni uspelo osvojiti niti ene etapne zmage.