Kolesarstvo

Tožilstvo potrdilo: med prekrškarji tudi Pogačar

Bruselj, 07. 04. 2026 18.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Belgijsko tožilstvo je identificiralo vse kolesarje, ki so v nedeljo na dirki po Flandriji kljub rdečemu signalu in spuščajočim zapornicam prečkali železniško progo. Med njimi je bil tudi slovenski zvezdnik in poznejši zmagovalec Tadej Pogačar. O morebitnih nadaljnjih ukrepih se tožilstvo še ni odločilo.

Med približno 20 kolesarji, ki so kršili prometne predpise in kljub rdečemu signalu prečkali železniško progo, tik preden so se spustile zapornice, sta bila tudi kasnejši zmagovalec Tadej Pogačar in tretjeuvrščeni domačin Remco Evenepoel. Ostali kolesarji v glavnini so se pravilno ustavili pred zaporo, že pred tem pa so varno železniško progo prečkali ubežniki, ki so bili več minut v ospredju dirke.

Tadej Pogačar na dirki po Flandriji
Tadej Pogačar na dirki po Flandriji
Incident se je zgodil nekaj več kot 210 km pred ciljem v mestu Wichelen, kljub opozorilnim lučem pa so nekateri kolesarji prečkali železniško progo. Obe skupini kolesarjev iz glavnine sta se nato nekaj minut kasneje združili, potem ko je v dogajanje poseglo vodstvo dirke in upočasnilo skupino s Pogačarjem in Evenepoelom.

Preberi še Pogačar na sodišču zaradi prečkanja proge ob rdeči luči?!

Tožilstvo Vzhodne Flandrije je takoj po incidentu napovedalo preiskavo. Zdaj so sporočili, da so identificirali vse udeležence, ki so storili prekršek. Ta po tamkajšnji zakonodaji pomeni kršitev četrte stopnje, kar lahko privede tudi do zaslišanja na sodišču. Tožilstvo je sicer še sporočilo, da bo o morebitnih naslednjih korakih odločalo po končani preiskavi in njenih ugotovitvah.

Pogačar je še tretjič dobil najprestižnejšo belgijsko dirko na koledarju
Pogačar je še tretjič dobil najprestižnejšo belgijsko dirko na koledarju
Kršitve prometnih predpisov lahko kaznuje tudi krovna mednarodna zveza UCI, najstrožja možna kazen je diskvalifikacija, a v tem primeru po tako strogem ukrepu najbrž ne bodo posegli, ker je bilo v kršitev vpletenih preveč tekmovalcev. Kolesarjem, ki so prekršili prometna pravila, sicer lahko za krajše obdobje tudi odvzamejo vozniško dovoljenje in jih denarno kaznujejo.

Belgijski spletni portal VRT News je poročal, da so običajno denarne kazni za takšne kršitve med 400 in 5000 evri. Dodali so še, da so zaradi incidenta zelo nezadovoljni pri belgijskem železniškem podjetju Infrabel. Poudarili so, da je bil dogodek zelo slab zgled, prometna pravila pa veljajo za vse, tudi za športnike.

V podjetju so še pojasnili, da lahko v sodelovanju s policijo zaradi zagotavljanja varnosti tudi ustavijo vlake, vendar jih v konkretnem primeru prireditelji in policija niso zaprosili za takšen ukrep.

kolesarstvo dirka po Flandriji tadej pogačar

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
