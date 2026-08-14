Tragedija: po trčenju z avtomobilom umrl 19-letni kolesar

Finley Tarling, ki bi 2. oktobra praznoval 20. rojstni dan, kljub hitri pomoči zdravniške službe niso več mogli pomagati. "Z globokim obžalovanjem sporočamo, da je britanski kolesar Finlay Tarling umrl po hudi nesreči, ki se je zgodila v današnji osmi etapi. Zaradi tragičnega dogodka bo dirka prekinjena do prihoda cilja v Fafeju, v znak spoštovanja in žalovanja pa danes slovesnosti ob podelitvi nagrad ne bo," so v izjavi za javnost zapisali organizatorji že 87. izdaje portugalske pentlje.

Organizatorji so se zavezali, da bodo posredovali vse dodatne informacije takoj, ko bodo to razmere dopuščale, so še zapisali. Finlay Tarling, sicer mlajši brat Joshue Tarlinga (Netcompany Ineos), je bil prav tako specialist za vožnjo na čas. Na letošnji dirki po Portugalski je na uvodnem prologu zasedel 11. mesto, v vožnji na čas v peti etapi pa 15.