Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Tragedija: po trčenju z avtomobilom umrl 19-letni kolesar

Porto, 14. 08. 2026 18.41 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Finlay Tarling

Kolesarsko dirko po Portugalski je v današnji osmi etapi zaznamovala huda nesreča, v kateri je življenje izgubil 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling. Član razvojne ekipe NSN se je po poročanju portugalskega časnika A Bola med etapo zaletel v avto, ki ni bil del karavane ter se je znašel na cesti in vozil v nasprotno smer trase dirke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Finley Tarling, ki bi 2. oktobra praznoval 20. rojstni dan, kljub hitri pomoči zdravniške službe niso več mogli pomagati. "Z globokim obžalovanjem sporočamo, da je britanski kolesar Finlay Tarling umrl po hudi nesreči, ki se je zgodila v današnji osmi etapi. Zaradi tragičnega dogodka bo dirka prekinjena do prihoda cilja v Fafeju, v znak spoštovanja in žalovanja pa danes slovesnosti ob podelitvi nagrad ne bo," so v izjavi za javnost zapisali organizatorji že 87. izdaje portugalske pentlje.

Organizatorji so se zavezali, da bodo posredovali vse dodatne informacije takoj, ko bodo to razmere dopuščale, so še zapisali. Finlay Tarling, sicer mlajši brat Joshue Tarlinga (Netcompany Ineos), je bil prav tako specialist za vožnjo na čas. Na letošnji dirki po Portugalski je na uvodnem prologu zasedel 11. mesto, v vožnji na čas v peti etapi pa 15.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V letošnji sezoni, svoji drugi v razvojni ekipi NSN, prej poimenovani Israel Premier Tech, je najvišje posegel na državnem prvenstvu Velike Britanije, ko je bil med mlajšimi člani v vožnji na čas tretji, ter v šesti etapi dirke po Ruandi, ko je bil drugi.

Dirka po Portugalski se bo končala v nedeljo, trenutno pa je v skupnem vodstvu Francoz Alexis Guerin (Anicolor/Campicarn) pred ekipnim kolegom iz Rusije Artjomom Ničem in članom UAE Team Emirates-XRG, Špancem Adrio Pericasom. Slovencev na portugalski pentlji ni.

kolesarstvo portugalska

Se obeta kolesarska prestopna bomba? Roglič na pragu ekipe Lotto Intermache

24ur.com Z motorjem trčil v robnik in se prevrnil: 26-letnik umrl, sopotnica hudo poškodovana
24ur.com Nočna vožnja z motorjem usodna za 14-letnika
24ur.com Po padcu z motorjem umrl 21-letnik
24ur.com Kolesaril brez čelade, trčil v steber in padel, na kraju umrl
24ur.com V 85-letnega kolesarja trčil avtomobil, umrl je na kraju nesreče
24ur.com 75-letni kolesar med vožnjo zapeljal z vozišča, padel in umrl
24ur.com V hudi prometni nesreči na območju Hrastnika umrl 17-letnik
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Denis Avdić vnuku Mihe Deželaka namenil posebno sporočilo
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
zadovoljna
Portal
Paris Hilton uživa v Italiji: z družinskih počitnic delila utrinke svojih otrok
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Praznik, ki so ga nekoč posebej častile ženske: običaji, ki počasi izginjajo
Praznik, ki so ga nekoč posebej častile ženske: običaji, ki počasi izginjajo
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
vizita
Portal
Dermatologinja opozorila na znake raka kože, ki jih običajno zanemarimo
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Testosteron in hormoni po 40. letu
Testosteron in hormoni po 40. letu
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
cekin
Portal
Ti trije horoskopski znaki naj bi najlažje uspeli v karieri. Ste med njimi?
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
moskisvet
Portal
Kristjan Čeh z rekordom prvenstva do ubranitve evropskega naslova
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Ideja za poletno branje: Roman, ob katerem boste pozabili na svet okoli sebe
Ideja za poletno branje: Roman, ob katerem boste pozabili na svet okoli sebe
dominvrt
Portal
Je čas za nov pralni stroj? 8 znakov, da popravilo ni več smiselno
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
okusno
Portal
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Sladica, ki krade pozornost: ko jo postavite na mizo, je takoj zmanjka
Sladica, ki krade pozornost: ko jo postavite na mizo, je takoj zmanjka
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
voyo
Portal
Poletje v školjki
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Legenda o bejbi
Legenda o bejbi
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897