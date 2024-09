Tragičen dan v kolesarstvu se nadaljuje z novo smrtjo

"Z globoko žalostjo je KNWU izvedel za nepričakovano smrt Basa van Belleja. Žalujemo za njegovo izgubo, Bas pušča veliko praznino v svetu kolesarstva. Naše misli so z njegovo družino – še posebej s starši, sestro Liso in bratom Loejem – njegovimi prijatelji in vsemi, ki so ga poznali. Zapomnili si ga bomo kot toplo in prijazno osebo ter kot nadarjenega kolesarja," so pri nizozemski kolesarski zvezi zapisali v sporočilu za javnost. Razloga za smrt kolesarja niso sporočili.