Trasa Toura 2025 s Col de la Lozom in z gorskim kronometrom

Tadej Pogačar ima na Col de la Loze mešane spomine. Lani je namreč v etapi do Courchevela izgubil nekaj manj kot šest minut proti kasnejšemu zmagovalcu Dancu Jonasu Vinegegaardu . Vmes je na prelazu Loze prek radijske zveze ekipi sporočil, "konec je z mano, mrtev sem" . Na dirki bo skoraj zagotovo nastopil tudi drugi slovenski as Primož Roglič , ki prav danes praznuje 35. rojstni dan. Sam ima na prelaz Loze nekoliko boljši spomin. Leta 2020 je tam prišel do malce višje prednosti proti Pogačarju, a je nato v 20. etapi v vožnji na čas izgubil Tour proti mlajšemu rojaku.

Zanimiv bo tudi gorski kronometer v 13. etapi v Pirenejih, ki bo kolesarje v 11 km popeljal od Loudenviella do gorskega letališča Peyragudes. Že slabo leto dni pred današnjo predstavitvijo v Kongresni palači v francoski prestolnici je bilo jasno, da se bo dirka začela v okolici Lilla. Tam kolesarje čakata dva sprinterska obračuna v prvi in tretji etapi ter vmesna razgibana trasa. Prva vožnja na čas bo pričakovano na sporedu v okolici Caena v peti etapi, trasa pa bo ravninska, a daljša od prvotnih domnevanj iz govoric. Dolga bo 33 km.

V drugem tednu bosta gorski kronometer do Peyragudesa "objeli" še zelo zahtevni etapi do Hautacama v 12. ter do Luchon-Superbagneresa v 14. Slednji se po 36 letih vrača v program Toura. Oba pirenejska klanca sta dolga in relativno strma. Pogačar je na Hautacamu leta 2022 izgubil dobro minuto proti Dancu Jonasu Vingegaardu ob njegovi prvi skupni zmagi.

Zadnji teden takoj po prostem dnevu in še pred prelazom Loze prinaša enega najbolj ikoničnih vzponov v svetu kolesarstva. Tekmovalci se bodo namreč povzpeli na Mont Ventoux v 17. etapi. Plešasti velikan v Provansi je dolg slabih 21 km s povprečnim naklonom 7,7 odstotka. Zadnja zahtevnejša etapa bo v 19. etapi, ko kolesarje čaka kratek, a zahteven dan od Albertvilla do vrha La Plagna, ki od leta 2002 čaka na vrnitev na Tour. Nato sledi še razgibana 20. etapa in tradicionalni zaključek na Elizejskih poljanah, potem ko so se zaradi letošnjih OI te za eno leto umaknile Nici.