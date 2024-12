Trasa Vuelte mikavna za Pogačarja, odločitev o nastopu bo padla že kmalu

Prav zaradi razgibane trase, ki so jo pripravili Španci, se vse bolj špekulira, da se bo najboljši kolesar na svetu po šestih letih vrnil na Dirko po Španiji, sploh glede na to, da je Vuelta edina tritedenska preizkušnja, ki je Pogačar še ni osvojil. Da si 26-letnik po zmagah v Franciji in Italiji želi osvojiti še špansko pentljo, je v pogovoru za španski dnevnik AS potrdil tudi vodja ekipe UAE Team Emirates Joxean Fernandez Matxin.