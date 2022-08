Tratnik 13., Bajukova 16., zlati kolajni v švicarskih rokah

Razlike so bile ves čas zelo majhne. Potem ko je najbolje po krajšem vzponu v prvem kilometru začel Ganna, je nato na drugem vmesnem času za 2 sekundi Ganno prehitel Küng, le tri sekunde pa je na tretjem mestu zaostajal njegov rojak Stefan Bissegger . Triindvajsetletnik je nato v zadnjem delu trase dvignil ritem in prehitel oba tekmeca ter se veselil prvega naslova na EP.

V ženski vožnji na čas je slavila Švicarka Marlen Reusser, ki je s tem ubranila naslov evropske prvakinje. "Zelo sem zadovoljna z ubranitvijo naslova, še toliko bolj pa sem hvaležna za ljudi, ki so mi pomagali pri prilagajanju na novo ekipo, kolo. Pred sabo smo imeli veliko dela, a dovolj časa, da se prilagodimo. Čutila sem, da so nastavitve prave, kolo pa zelo hitro. To ni le moje zlato, ampak od celotne ekipe," je po zmagi dejala 30-letna zmagovalka.

Na prav tako 24 km dolgi trasi v okolici Fürstenfeldbrucka je bila Reusserjeva s časom 30:59 hitrejša od dveh Nizozemk, Ellen van Dijk in Riejanne Markus. Edina slovenska predstavnica, Eugenia Bujak, je bila 16.

Ženske bodo evropsko prvenstvo sklenile v nedeljo, ko bo na sporedu še cestna preizkušnja od Landsberga do Münchna (128,3 km). Moška cestna dirka je bila na sporedu minulo nedeljo, ko je slavil Nizozemec Fabio Jakobsen. Najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec na šestem mestu.