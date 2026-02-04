Naslovnica
Kolesarstvo

Tratnik bo kolesaril na dirki po Sloveniji

Ljubljana, 04. 02. 2026 11.11 pred 11 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Jan Tratnik

Slovenski kolesar Jan Tratnik je objavil svoj spored nastopov leta. Kot je zapisal, bo sezono 2026 začel 14. februarja na enodnevni portugalski klasiki Figueira Championship Classic. Glavna novica pa je, da bo 35-letni Idrijčan junija nastopil tudi na dirki po Sloveniji.

Jan Tratnik
Jan Tratnik
FOTO: Profimedia

Jan Tratnik, ki skupaj s Primožem Rogličem pedala vrti za moštvo Red Bull-BORA-hansgrohe, bo po uvodni enodnevni dirki februarja na Portugalskem nastopil tudi na dirki po Algarveju, preden se bo preselil v Italijo.

Tam ga marca čakata dirka od Tirenskega do Jadranskega morja ter belgijska klasika E3 Saxo (27. marca), aprila dirke čez Flandrijo (Dwars door Vlaanderen), po Flandriji (Ronde van Vlaanderen), Amstel Gold ter slovita Liege - Bastogne - Liege (26. aprila).

Preberi še Pogačar si je pobelil lase, kaj je razlog?

Nato je Tratnik za junij napovedal nastop na dirki po Sloveniji, nato pa bo tekmoval še na državnem prvenstvu v vožnji na čas. Idrijčan naj bi bil to sezono tudi eden od pomočnikov Belgijca Remca Evenepoela na julijski dirki po Franciji, vendar za zdaj novice še ni potrdil.

kolesarstvo tratnik dirka po sloveniji

Glivar osmi na dirki Cadela Evansa

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prost1
04. 02. 2026 13.10
Gremo Tratnik in vsi ostali naši.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
