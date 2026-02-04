Tratnik bo kolesaril na dirki po Sloveniji

Jan Tratnik, ki skupaj s Primožem Rogličem pedala vrti za moštvo Red Bull-BORA-hansgrohe, bo po uvodni enodnevni dirki februarja na Portugalskem nastopil tudi na dirki po Algarveju, preden se bo preselil v Italijo.
Tam ga marca čakata dirka od Tirenskega do Jadranskega morja ter belgijska klasika E3 Saxo (27. marca), aprila dirke čez Flandrijo (Dwars door Vlaanderen), po Flandriji (Ronde van Vlaanderen), Amstel Gold ter slovita Liege - Bastogne - Liege (26. aprila).
Nato je Tratnik za junij napovedal nastop na dirki po Sloveniji, nato pa bo tekmoval še na državnem prvenstvu v vožnji na čas. Idrijčan naj bi bil to sezono tudi eden od pomočnikov Belgijca Remca Evenepoela na julijski dirki po Franciji, vendar za zdaj novice še ni potrdil.
