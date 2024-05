Tratnik in Govekar sta se podala na šestdnevno preizkušnjo v Švici

Dirka po Romandiji sicer poteka vse od leta 1947, le med koronskim letom 2020 je preizkušnja odpadla.

Na njej so Slovenci slavili že pred ero Pogačarja in Rogliča, ko je leta 2010 zmagal Simon Špilak. Primož Roglič je eden od 12 kolesarjev, ki so dirko dobili dvakrat, to je 34-letnemu Kisovčanu uspelo v letih 2018 in 2019. Edini s tremi zmagami na tej preizkušnji je Irec Stephen Roche (1983, 1984, 1987).

Glede na startno listo bodo Slovenci težko dodali četrto zmago. Jan Tratnik se z Visma-Lease a Bikom pripravlja na dirko po Italiji, ki se bo začela 4. maja, a bi lahko ob dobri formi to sezono v nizozemski zasedbi prevzel vlogo kapetana.

Za Tratnika, ki je po poročanju različnih kolesarskih medijev, med njimi tudi GCN, blizu podpisa pogodbe z nemško Bora-hansgrohe in s tem združenju moči z Rogličem, bosta pomembni tudi vožnji na čas v luči priprav na Giro, Tour ter tudi olimpijski nastop v Parizu v tej disciplini.

Drugi Slovenec na dirki Matevž Govekar bo bržčas lovil priložnost v eni od dveh lažjih etap. Na papirju sta to druga in zadnja, ki bi mu omogočili napad na vidno uvrstitev.