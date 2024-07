'V 15. etapi smo res skušali zlomiti Pogačarja. Z visokim tempom na klance. Letos je bil nepremagljiv

Ob Tadeju Pogačarju, ki je tretjič osvojil dirko po Franciji, so cilj v Nici videli še trije Slovenci. To so bili Jan Tratnik, Luka Mezgec in Matej Mohorič. Medtem ko sta bila prva dva zadovoljna s predstavami na sicer zahtevnem Touru, je Mohorič po številnih težavah komaj čakal na njegov konec. Tratnik bo od naslednjega koledarskega leta član ekipe Bora Hansgrohe, tako da bo spet klubski kolega Primoža Rogliča.