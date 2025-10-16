Svetli način
Kolesarstvo

Tratnik v vožnji na čas do šestega mesta

Rotterdam, 16. 10. 2025 16.01 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , S.V.
Slovenski kolesar Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) je v tretji etapi dirke po Nizozemski v vožnji na čas zasedel šesto mesto. Za zmagovalcem, Britancem Ethanom Hayterjem (Soudal Quick-Step), je zaostal 25 sekund.

Jan Tratnik
Jan Tratnik FOTO: Profimedia

Jan Tratnik se je na 14,8 km dolgi in povsem ravninski trasi v Etten-Leuru dobro znašel in stopnjeval ritem proti koncu etape. Na prvem vmesnem času je bil osmi, do konca pa je pridobil dve mesti in končal kot šesti.

Ethan Hayter je slavil 24. zmago v karieri, osmo v vožnjah na čas in drugo po uvodnem prologu na tej dirki.

Drugo mesto je z zaostankom slabih štirih sekund zasedel Šved Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), sicer svetovni prvak v tej disciplini v Kigaliju med mlajšimi člani. Tretji je bil Francoz Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike) z zaostankom 15 sekund.

V skupnem seštevku ima Hayter po treh etapah dve sekundi naskoka pred Söderqvistom, na tretje mesto pa je napredoval Laporte, ki zaostaja 19 sekund. Tratnik je kot edini slovenski predstavnik zdaj med deseterico – na osmem mestu zaostaja 37 sekund.

V petek bo na sporedu četrta od šestih etap, kolesarje pa bo peljala od Sittarda do Watersleyja (149 km).

kolesarstvo tratnik vožnja na čas
nikagaja
16. 10. 2025 17.08
+0
kakor koli obrnem, smatram kolesarstvo fizicno kot najbolj zahteven sport. zadnjih 20 let sem se vozila s kolesom v sluzbo, v obe smeri samo 25 km. nazaj grede sem pognala , kar se je dalo, da je teklo od mene, pa sem bila dalec od hitrosti teh kolesarjev. bravo, bravo fantje in dekleta.
1 1
nikagaja
16. 10. 2025 17.16
+1
zdaj sem ze 20 let upokojena, pa me je zadnjic prav imelo, da bi se pridruzila na krvavcu. bi morala prej vadit, drugace bi se morala prav hitro obrniti, verjetno.
1 0
Podlesničar
16. 10. 2025 17.22
Ma, če bi mela take žgance kot jih ima Pogi, bi zmagala.
0 0
nikagaja
16. 10. 2025 17.34
hahaha, dragi lesnicar, ze ce bi prisla do vrha, bi bila zmaga.
0 0
