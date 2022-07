Tratnik: Za zdaj je Tadej pokazal več šibkosti kot Jonas

Kasneje je dobil priložnost za pobege, a pri teh ni imel srečne roke. "Več dni, več etap sem poskušal in poskušal, bil dejaven, tudi noge so bile dobre. Imel sem veliko smole glede na to, da je bila bitka za pobege velika. Praktično nisem dobil tiste zmagovalne kombinacije, tega mi je malo žal," je v zanj značilnem nasmešku dejal Tratnik.

"Tempiranje forme za Tour je bilo res težko, saj je bilo vse podrejeno Giru, takrat sem bil v 'top' formi. Potem sem bil poškodovan in dva tedna brez kolesa," je na padec v prvi etapi italijanske pentlje spomnil Tratnik. Takrat je moral predčasno končati Dirko po Italiji, potem ko si je zlomil koščico v zapestju in bil prisiljen počivati.

"Potem so prišli na vrsto treningi za dirko po Sloveniji, ampak v programu nato nisem videl nobenih dirk, zato niso bile to 100-odstotne priprave. Mislil sem, da bom dirkal avgusta in da bom julija opravil malo bolj temeljite višinske priprave. Tour je res prišel kot veliko presenečenje. Ampak sem šel in sem vesel. Zdaj bi rad prišel do Pariza, če mi bo uspelo narediti dober rezultat v kronometru, bom pa izjemno zadovoljen," je za konec še dejal poleg Mateja Mohoriča drugi slovenski kolesar Bahrain-Victoriousa.