Tratnik na 'belih cestah' tudi z rezultatskimi ambicijami

"Že pred tem sem imel vlogo sokapetana, zato sem bil psihično pripravljen za vožnjo na rezultat. To je morda minus zame. Več sotekmovalcev kot imaš v zaključku, lažje ti je. Škoda za Maxa, ki je bil v odlični formi, a je zbolel in se je morel odpovedati nastopu. Skušali bomo iztržiti čim več, a vemo, kakšna dirka je. Tudi če imaš najboljše noge, lahko en defekt spremeni vse," je na petkovi predstavitvi ekip razmišljal pred našim mikrofonom.

V pogovoru z Maticem Flajšmanom se je dotaknil tudi natrpanerga urnika z začetka sezone. "Kot ekipa smo se zelo dobro ujeli, kar se je videlo tudi na dirkah, saj smo bili dobro organizirani. Rezultatsko nismo dosegli toliko, kot smo upali. Na belgijskih klasikah smo imeli veliko smole, na Algarve Primož še ni bil pravi, a smo kot ekipa dobro funkcionirali. Nnajpomembnejše dirke šele prihajajo. Načrt je bil, da se do Gira in Toura utečemo. Kar se opreme tiče, pa ni bilo koraka nazaj. Vse je super, zelo zadovoljen sem."

Lani je bil kot član Visme Lease a Bike večinoma v vlogi pomočnika, letos naj bi dobil več priložnosti zase. Ali to prinaša več stresa? "Letos je zame morda drugačna vloga. V Vismi sem dobil napotke, kaj moram storiti. Tukaj moram bolj gledati na mlade kolesarje in nekako držati ekipo v ospredju. Več funkcij imam, bolj na široko moram gledati, kje so napake in kaj moramo izboljšati. Morda mi to pobere malo več energije, ampak mislim, da je bil start kar dober. Dobro delamo, vsi so zelo motivirani. Zdi se mi, da je pred nami zelo dobro leto," v prihodnost optimistično zre Tratnik.