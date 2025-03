Tratniku v Belgiji predrta guma preprečila boj za zmago

Že pred tem okoli 45 km pred ciljem ni bil najbolje postavljen na tlakovanem klancu Molenberg in je moral kasneje pozicijo popravljati. To mu je tudi uspelo, a je imel nato spet obilico nesreče s predrto gumo.

Tudi ostala Slovenca in člana Bahrain-Victoriousa Matej Mohorič in Matevž Govekar nista posegla po visokih mestih, saj nista bila del skupine, ki je obračunala za zmago.

Potem ko so ekipe najboljših ujele ubežnike in preprečile predčasno odločitev s kakšnim od daljših napadov, je bilo odločitev pričakovati v zadnjih 17 km, ko je velika skupina prišla do zadnjih dveh tlakovanih vzponov na Muur van Geraardsbergen in Bosberg.

Kljub temu si nihče od kolesarjev ni privozil oprijemljive prednosti, v vodilni skupini pa je bilo še 10 kilometrov pred koncem okoli 30 tekmovalcev. Nato je napadel še Švicar Stefan Küng in zdržal do zadnjega kilometra, potem ko so ga v ozadju ekipe s preostalimi sprinterji ves čas nadzorovale.