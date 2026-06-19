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Kolesarstvo

Tretja etapa: Pithie slavil v Celju ob popolni prevladi Red Bulla

Celje, 19. 06. 2026 15.34 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Dirka po Sloveniji

Novozelandec Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na razgibani trasi od Maribora do Celja (133,5 km) je ekipa Red Bulla ves čas nadzorovala potek etape, na koncu pa je Pithie postavil piko na i z drugim etapnim slavjem na letošnji dirki.

Dirka po Sloveniji
Dirka po Sloveniji
FOTO: Dirka po Sloveniji

Laurence Pithie je tako tudi ohranil skupno vodstvo po treh etapah, potem ko je slavil že v sredo v Rogaški Slatini, dan kasneje pa je bil v Ormožu drugi. Za Novozelandca je bila to osma zmaga v karieri in šesta letos. Tokrat je slavil pred Špancem Ivanom Cobom (Kern Pharma) in Italijanom Stefanom Oldanijem (Caja Rural-Seguros RGA). Četrti je bil Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious).

Najboljši Slovenec je bil Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) na 27. mestu. Največji domači up za visoka mesta in lani najboljši mladi kolesar na domači pentlji je ves čas varno vozil v vodilni skupini. Jan Tratnik je po obilici opravljenega dela za Red Bull etapo končal na 42. mestu z zaostankom 1:18 minute. Trije ubežniki so v najkrajši letošnji etapi slovenske pentlje pobegnili kmalu po startu, nato pa ostali v ospredju čez Planino na Pohorju (7,9 km/6,4 %) ter do klanca na Celjsko kočo (7,9 km/6,2 %).

Dirka po Sloveniji
Dirka po Sloveniji
FOTO: Dirka po Sloveniji

Ves čas je bila na čelu glavnine ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe, veliko dela je opravil tudi Tratnik za svojega kapetana Floriana Lipowitza, obenem pa so skušali čez Celjsko kočo v skupini pripeljati tudi Pithieja. To jim je naposled uspelo, saj napadov proti vrhu ni bilo, po spustu pa je bilo jasno, da bo skušal Red Bull skupino okoli 40 kolesarjev nadzorovati do cilja v središču Celja, četudi je brez pravih možnosti za presenečenje z napadom postregel Španec Unai Iribar (Kern Pharma).

Pithie je po drugem slavju še povišal prednost v skupnem seštevku. Zdaj ima 20 sekund naskoka pred Cobom ter 22 sekund pred Zambaninijem in Oldanijem. Omrzel zaostaja 26 sekund, a njegovi etapi prihajata konec tedna. V soboto bo namreč na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore (184,7 km). Kolesarje pred spustom do cilja čaka tudi vzpon na Vršič (12,7 km/7,8 %), ki se po 13 letih vrača v koledar slovenske pentlje. V nedeljo za konec sledi še razgibana etapa od Litije do Novega mesta.

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