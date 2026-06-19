Tretja etapa: Pithie slavil v Celju ob popolni prevladi Red Bulla

Laurence Pithie je tako tudi ohranil skupno vodstvo po treh etapah, potem ko je slavil že v sredo v Rogaški Slatini, dan kasneje pa je bil v Ormožu drugi. Za Novozelandca je bila to osma zmaga v karieri in šesta letos. Tokrat je slavil pred Špancem Ivanom Cobom (Kern Pharma) in Italijanom Stefanom Oldanijem (Caja Rural-Seguros RGA). Četrti je bil Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious).

Najboljši Slovenec je bil Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) na 27. mestu. Največji domači up za visoka mesta in lani najboljši mladi kolesar na domači pentlji je ves čas varno vozil v vodilni skupini. Jan Tratnik je po obilici opravljenega dela za Red Bull etapo končal na 42. mestu z zaostankom 1:18 minute. Trije ubežniki so v najkrajši letošnji etapi slovenske pentlje pobegnili kmalu po startu, nato pa ostali v ospredju čez Planino na Pohorju (7,9 km/6,4 %) ter do klanca na Celjsko kočo (7,9 km/6,2 %).