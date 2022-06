Trikratni zmagovalec Toura zbolel za levkemijo

Greg LeMond je leta 1986 postal prvi Američan, ki mu je uspelo zmagati na Touru. Do danes je tudi edini, saj so rojakoma Lanceu Armstrongu in Floydu Landisu zaradi dopinga odvzeli naslove. Po upokojitvi je LeMond odločen zagovornik boja proti dopingu.

Legendarni ameriški kolesar je na francoski dirki zmagal v letih 1986, 1989 in 1990. Dvakratni svetovni prvak se je po nekaj tednih utrujenosti odločil za pregled, kjer so mu odkrili bolezen. "Na srečo je to vrsta raka, ki jo je mogoče zdraviti in je vrsta levkemije, ki ni življenjsko nevarna ali izčrpavajoča. Nekaj tednov sem se počutil utrujeno, zaradi česar sem šel na pregled, ki je vključeval nekaj krvnih preiskav," je na spletni strani zapisal LeMond.